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При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:15 08.07.2023 (обновлено: 11:58 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/obstrel-1882947079.html
При обстреле Шебекино пострадал мужчина
При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 08.07.2023
При обстреле Шебекино пострадал мужчина
Житель города Шебекино получил ранение при обстреле со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T11:15
2023-07-08T11:58
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Житель города Шебекино получил ранение при обстреле со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. &quot;В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 20 снарядов из РСЗО &quot;Град&quot;. Есть пострадавший — мужчина с рваной раной надбровной области&quot;, — написал он.По словам губернатора, врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь. Госпитализация ему не потребовалась, мужчину отправили домой на амбулаторное лечение.Минувшей ночью Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО "Град". Один из снарядов попал на территорию центрального рынка. По уточненной информации, там получили повреждения торговые модули, склад на овощебазе и три гаража. Кроме того, пострадал фасад частного дома, в одном из магазинов выбиты окна и также поврежден фасад, полностью сгорел один автомобиль. Губернатор добавил, что автомобильный пункт пропуска Шебекино пять раз обстреляли из миномета.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживали около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, с начала мая массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При обстреле Шебекино пострадал мужчина

Белгородский губернатор Гладков сообщил о ранении мужчины при ночном обстреле ВСУ Шебекино

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАдминистративное здание, поврежденное в результате украинского обстрела ВСУ города Шебекино
Административное здание, поврежденное в результате украинского обстрела ВСУ города Шебекино - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Административное здание, поврежденное в результате украинского обстрела ВСУ города Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Житель города Шебекино получил ранение при обстреле со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 20 снарядов из РСЗО "Град". Есть пострадавший — мужчина с рваной раной надбровной области", — написал он.

По словам губернатора, врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь. Госпитализация ему не потребовалась, мужчину отправили домой на амбулаторное лечение.
Минувшей ночью Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО "Град". Один из снарядов попал на территорию центрального рынка. По уточненной информации, там получили повреждения торговые модули, склад на овощебазе и три гаража. Кроме того, пострадал фасад частного дома, в одном из магазинов выбиты окна и также поврежден фасад, полностью сгорел один автомобиль. Губернатор добавил, что автомобильный пункт пропуска Шебекино пять раз обстреляли из миномета.
Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживали около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, с начала мая массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно.
Последствия обстрела Шебекино
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2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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