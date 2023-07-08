https://ria.ru/20230708/obstrel-1882947079.html

При обстреле Шебекино пострадал мужчина

При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 08.07.2023

При обстреле Шебекино пострадал мужчина

Житель города Шебекино получил ранение при обстреле со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T11:15

2023-07-08T11:15

2023-07-08T11:58

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Житель города Шебекино получил ранение при обстреле со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 20 снарядов из РСЗО "Град". Есть пострадавший — мужчина с рваной раной надбровной области", — написал он.По словам губернатора, врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь. Госпитализация ему не потребовалась, мужчину отправили домой на амбулаторное лечение.Минувшей ночью Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО "Град". Один из снарядов попал на территорию центрального рынка. По уточненной информации, там получили повреждения торговые модули, склад на овощебазе и три гаража. Кроме того, пострадал фасад частного дома, в одном из магазинов выбиты окна и также поврежден фасад, полностью сгорел один автомобиль. Губернатор добавил, что автомобильный пункт пропуска Шебекино пять раз обстреляли из миномета.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживали около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, с начала мая массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

шебекино

белгородская область

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков