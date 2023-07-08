https://ria.ru/20230708/obstrel-1882944839.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 08.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк и Гольмовский, выпустив 23 снаряда за 30 минут, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T10:49

2023-07-08T10:49

2023-07-08T10:49

специальная военная операция на украине

донецк

гольмовский

сцкк

петровский район

донецкая народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк и Гольмовский, выпустив 23 снаряда за 30 минут, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.50 - н.п. Дзержинск - н.п. Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 152 мм… 10.00 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм… 10.10 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм… 10.20 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230707/donetsk-1882903587.html

донецк

гольмовский

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, гольмовский, сцкк, петровский район, донецкая народная республика, происшествия