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Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:49 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/obstrel-1882944839.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 08.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк и Гольмовский, выпустив 23 снаряда за 30 минут, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T10:49
2023-07-08T10:49
специальная военная операция на украине
донецк
гольмовский
сцкк
петровский район
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк и Гольмовский, выпустив 23 снаряда за 30 минут, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.50 - н.п. Дзержинск - н.п. Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 152 мм… 10.00 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм… 10.10 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм… 10.20 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230707/donetsk-1882903587.html
донецк
гольмовский
петровский район
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донецк, гольмовский, сцкк, петровский район, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Гольмовский, СЦКК, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 23 натовских снаряда по Донецку и Гольмовскому

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк и Гольмовский, выпустив 23 снаряда за 30 минут, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.50 - н.п. Дзержинск - н.п. Гольмовский: выпущено семь снарядов калибром 152 мм… 10.00 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм… 10.10 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм… 10.20 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГольмовскийСЦККПетровский районДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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