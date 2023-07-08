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Украинские военные обстреляли Донецк и Светлодарск

Украинские военные обстреляли Донецк и Светлодарск - РИА Новости, 08.07.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Светлодарск

Украинские войска обстреляли Донецк и Светлодарск, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T08:49

2023-07-08T08:49

2023-07-08T08:49

специальная военная операция на украине

донецк

светлодарск

петровский район

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Светлодарск, выпустив 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 00.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 03.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Светлодарск: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 05.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230708/shebekino-1882922488.html

донецк

светлодарск

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, светлодарск, петровский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика