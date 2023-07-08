https://ria.ru/20230708/obrushenie-1883015626.html
В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон
В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон - РИА Новости, 08.07.2023
В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон
Один человек пострадал при обрушении балкона третьего этажа в многоквартирном доме в Саратове, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T20:36
2023-07-08T20:36
2023-07-08T20:50
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883015767_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df446442ec884ee57af59d6d95f059bc.jpg
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при обрушении балкона третьего этажа в многоквартирном доме в Саратове, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона. "Прокуратура Гагаринского административного района Саратова организовала проверку по факту обрушения балкона в многоквартирном доме. По предварительным данным, 8 июля 2023 года в многоквартирном доме 11 по улице Дос поселка Соколовый при обрушении балкона третьего этажа пострадал мужчина. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению жилищного законодательства", - говорится в сообщении. В прокуратуре заверили, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.На фото, опубликованном прокуратурой, видно, как обрушившийся балкон лежит на балконе этажом ниже.Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале отмечает, что следователи начали процессуальную проверку по факту обрушения балкона. Уточняется, что пострадавшему оказана медицинская помощь. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.
https://realty.ria.ru/20230424/krovlya-1867349842.html
саратов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883015767_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5bb8fcaf47c30f4836294430f5a4b55e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), жилье
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье
В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон
В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон, пострадал мужчина