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В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон - РИА Новости, 08.07.2023
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20:36 08.07.2023 (обновлено: 20:50 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/obrushenie-1883015626.html
В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон
В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон - РИА Новости, 08.07.2023
В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон
Один человек пострадал при обрушении балкона третьего этажа в многоквартирном доме в Саратове, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T20:36
2023-07-08T20:50
происшествия
саратов
россия
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жилье
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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при обрушении балкона третьего этажа в многоквартирном доме в Саратове, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона. "Прокуратура Гагаринского административного района Саратова организовала проверку по факту обрушения балкона в многоквартирном доме. По предварительным данным, 8 июля 2023 года в многоквартирном доме 11 по улице Дос поселка Соколовый при обрушении балкона третьего этажа пострадал мужчина. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению жилищного законодательства", - говорится в сообщении. В прокуратуре заверили, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.На фото, опубликованном прокуратурой, видно, как обрушившийся балкон лежит на балконе этажом ниже.Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале отмечает, что следователи начали процессуальную проверку по факту обрушения балкона. Уточняется, что пострадавшему оказана медицинская помощь. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), жилье
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Жилье
В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон

В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон, пострадал мужчина

© Фото : Прокуратура Саратовской областиНа месте обрушения балкона в Саратове
На месте обрушения балкона в Саратове - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© Фото : Прокуратура Саратовской области
На месте обрушения балкона в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при обрушении балкона третьего этажа в многоквартирном доме в Саратове, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона.
"Прокуратура Гагаринского административного района Саратова организовала проверку по факту обрушения балкона в многоквартирном доме. По предварительным данным, 8 июля 2023 года в многоквартирном доме 11 по улице Дос поселка Соколовый при обрушении балкона третьего этажа пострадал мужчина. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению жилищного законодательства", - говорится в сообщении.
В прокуратуре заверили, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
На фото, опубликованном прокуратурой, видно, как обрушившийся балкон лежит на балконе этажом ниже.
Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале отмечает, что следователи начали процессуальную проверку по факту обрушения балкона. Уточняется, что пострадавшему оказана медицинская помощь. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.
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ПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Жилье
 
 
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