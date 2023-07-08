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В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон

В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон - РИА Новости, 08.07.2023

В многоквартирном доме в Саратове обрушился балкон

Один человек пострадал при обрушении балкона третьего этажа в многоквартирном доме в Саратове, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T20:36

2023-07-08T20:36

2023-07-08T20:50

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саратов

россия

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жилье

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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при обрушении балкона третьего этажа в многоквартирном доме в Саратове, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства региона. "Прокуратура Гагаринского административного района Саратова организовала проверку по факту обрушения балкона в многоквартирном доме. По предварительным данным, 8 июля 2023 года в многоквартирном доме 11 по улице Дос поселка Соколовый при обрушении балкона третьего этажа пострадал мужчина. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Надзорным ведомством будет дана оценка исполнению жилищного законодательства", - говорится в сообщении. В прокуратуре заверили, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.На фото, опубликованном прокуратурой, видно, как обрушившийся балкон лежит на балконе этажом ниже.Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале отмечает, что следователи начали процессуальную проверку по факту обрушения балкона. Уточняется, что пострадавшему оказана медицинская помощь. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.

https://realty.ria.ru/20230424/krovlya-1867349842.html

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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), жилье