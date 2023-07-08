https://ria.ru/20230708/niderlandy-1882918723.html

Нидерландские фермеры порадовались распаду правящей коалиции

Нидерландские фермеры порадовались распаду правящей коалиции - РИА Новости, 08.07.2023

Нидерландские фермеры порадовались распаду правящей коалиции

Лидер правой нидерландской партии "Фермерско-гражданское движение" (BBB), член палаты представителей (нижней палаты парламента) страны Каролин ван дер Плас и... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T02:15

2023-07-08T02:15

2023-07-08T02:15

нидерланды

амстердам

гаага

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ГААГА, 8 июл - РИА Новости. Лидер правой нидерландской партии "Фермерско-гражданское движение" (BBB), член палаты представителей (нижней палаты парламента) страны Каролин ван дер Плас и представитель фермерской организации Farmers Defense Force (FDF) Марк ван ден Увер сообщили, что довольны распадом действующей правящей коалиции во главе с Марком Рютте. "А как выглядели вы, когда распадался кабинет министров?" - написала ван дер Плас в Twitter, сопроводив пост фотографией, на которой она с довольной улыбкой. Ван ден Увер заявил, что он "на седьмом небе от счастья". "Мы боролись четыре года, и теперь это наконец произошло. Мы надеемся, что партия "Фермерско-гражданское движение" (BBB) будет расти и что влияние фермеров будет увеличиваться", - приводят его слова голландские СМИ. В пятницу вечером правительство Нидерландов провело итоговую встречу, чтобы решить проблему миграционного кризиса. Сообщалось, что правительственные партии смогли договориться о трудовой миграции и миграции высококвалифицированных специалистов, но сторонам не удалось достичь консенсуса по вопросу мер по сокращению притока соискателей убежища. Эти переговоры и привели к распаду правящей коалиции, в которую входят четыре партии - "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), которую возглавляет нынешний премьер, а также "Демократы 66" (D66), партия "Христианско-демократический призыв" (CDA) и партия "Христианский союз" (ChristenUnie). После этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что подает королю прошение об отставке своего правительства. Ситуация с размещением беженцев в Нидерландах резко ухудшилась в августе 2022 года: тогда около 700 беженцев вынуждены были ночевать на улице из-за нехватки мест для их размещения в центре по приему мигрантов в городке Тер-Апель. Городской совет Амстердама был вынужден временно предоставить размещение по меньшей мере тысяче беженцев на круизном лайнере из-за нехватки мест в стране для соискателей убежища. В октябре прошлого года комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала власти Нидерландов срочно принять меры для улучшения условий по приему беженцев в стране. После этого Окружной суд Гааги обязал власти срочно принять меры по улучшению этих условий и привести их в соответствие со стандартами ЕС.

https://ria.ru/20230703/lekarstva-1881893266.html

https://ria.ru/20230625/niderlandy-1880304611.html

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нидерланды, амстердам, гаага, марк рютте, дунья миятович, совет европы, евросоюз, в мире