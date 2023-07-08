https://ria.ru/20230708/neft-1882927273.html

Эксперты объяснили, почему растут нефтегазовые доходы российского бюджета

Эксперты объяснили, почему растут нефтегазовые доходы российского бюджета - РИА Новости, 08.07.2023

Эксперты объяснили, почему растут нефтегазовые доходы российского бюджета

Нефтегазовые доходы бюджета РФ растут из-за перерасчета экспортных цен на нефть: экономика страны постепенно восстанавливается, ее дальнейшее развитие стоит... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T07:07

2023-07-08T07:07

2023-07-08T07:07

россия

антон табах

министерство финансов рф (минфин россии)

urals

brent

эксперт ра

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нефтегазовые доходы бюджета РФ растут из-за перерасчета экспортных цен на нефть: экономика страны постепенно восстанавливается, ее дальнейшее развитие стоит продолжать стимулировать, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее Минфин РФ сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода - федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы - 12,381 триллиона. При этом дефицит бюджета за январь-май, по предварительной оценке Минфина, составил 3,411 триллиона рублей. Таким образом, за июнь показатель снизился на 816 миллиардов рублей. Нефтегазовые доходы восстанавливаютсяВ свою очередь, нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-июнь составили 3,382 триллиона рублей, а ненефтегазовые - 8,999 триллиона рублей. За январь-май эти показатели составили 2,853 триллиона рублей и 6,965 триллиона рублей соответственно. Минфин отмечал, что месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню, а объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-июня свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете. "Хотя и медленно, но продолжается постепенное восстановление "просевших" нефтегазовых доходов бюджета - пока это прежде всего связано с изменением системы расчета экспортных цен на нефть, а в будущем их восстановлению может поспособствовать и снижение курса рубля, если оно окажется устойчивым. В свою очередь, доходы, не относящиеся к нефтегазовым, уже демонстрируют рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - считает заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова. По ее мнению, перечисленные причины являются признаками постепенного восстановления экономики, которое крайне важно продолжать стимулировать. "И с этой точки зрения дефицит федерального бюджета для экономики сейчас просто необходим, поскольку его наличие говорит о том, что в экономику вкладывается больше средств, чем изымается из нее в виде налогов и иных аналогичных платежей. Дефицит бюджета дает экономике стимул к росту, который в будущем приведет к расширению налоговой базы для бюджета", - добавила она. С точки зрения главного экономиста рейтингового агентства "Эксперт РА" Антона Табаха, изменение по показателям дефицита бюджета связано с тем, что "поступили налоги на "нефтянку", рассчитанные по новым правилам, экспортеры платят налоги по более выгодному бюджету курсу, а расходы, по всей видимости, стабилизировались". Он также добавил, что ожидания "Эксперт РА" по дефициту пока выше официального прогноза, но незначительно, поскольку позитивное влияние окажут поступление дивидендов госкомпаний и налог на сверхдоходы. Также, по его мнению, курс рубля стал более комфортным для бюджета. Порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета нефтяных налогов, вступил в силу с 1 апреля. Согласно нему был определен предельный размер дисконта на нефть Urals по отношению к эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated). В апреле предельный дисконт рассчитывался как цена Brent минус 34 доллара с ежемесячным снижением. С июля скидка составит 25 долларов. Если дисконты на Urals меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости российской нефти.

https://ria.ru/20230705/neft-1882468394.html

https://ria.ru/20230708/pemex-1882924469.html

https://ria.ru/20230703/eksport-1881880875.html

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россия, антон табах, министерство финансов рф (минфин россии), urals, brent, эксперт ра, экономика, цены на нефть