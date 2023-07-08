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Зеленского призвали готовиться к потере важного города после саммита НАТО
Зеленского призвали готовиться к потере важного города после саммита НАТО - РИА Новости, 08.07.2023
Зеленского призвали готовиться к потере важного города после саммита НАТО
Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе может завершиться новыми территориальными потерями для Украины, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T18:56
2023-07-08T18:56
2023-07-08T22:52
специальная военная операция на украине
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нато
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе может завершиться новыми территориальными потерями для Украины, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Итоговое решение НАТО может вынудить Путина пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы. Россия обеспечена всеми необходимыми ресурсами для этого", — отметил он.По словам военного, российский лидер не стремится к большей эскалации конфликта и защищает исключительно территорию своей страны. Это единственная причина, почему Москва до сих пор не взяла под контроль другие украинские города, указал Макгрегор.В то же время Североатлантический альянс может спровоцировать обострение кризиса по итогам саммита в Вильнюсе. Так, Польша и Литва не раз выступали с инициативами о введении войск военного блока на Украину, резюмировал полковник.
https://ria.ru/20230708/vsu-1882977061.html
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в мире, украина, вильнюс, одесса, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вильнюс, Одесса, НАТО
Зеленского призвали готовиться к потере важного города после саммита НАТО
Полковник Макгрегор: Украина потеряет Одессу в случае провокационных итогов саммита НАТО