Медведев: натовская перспектива для Киева грозит третьей мировой войной
Медведев: Байден манит Киев перспективой НАТО, которая грозит третьей мировой войной
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя недавние заявления президента США Джо Байдена, в своем Telegram-канале заявил, что американский лидер манит киевский режим натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну, и не исключил версию, что он "решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества".
Байден заявил, что на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным два года назад отказался предоставить гарантии неучастия Украины в НАТО. Он также сказал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему с большим трудом, но такие снаряды, по его словам, нужны украинцам для успеха их наступательной операции.
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"Затем, правда, он позорно бежал из Афганистана. Потом, чтобы скрыть позор, разорил экономику Европы. Впоследствии, доставив сотни тонн оружия на Украину, развязал крайне опасный затяжной конфликт с Россией, в результате которого киевский режим разрушает остатки своей страны. Сейчас он, исчерпав все ресурсы, обещает кассетные бомбы и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
Замруководителя Совбеза России задался вопросом, зачем Байден это делает.
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"Проще всего считать, что это курс любого американского лидера и глубинного правительства США: доминировать и ограничивать другие страны. Особенно такие строптивые, как наша", - заявил Медведев.
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"Можно сказать и то, что он больной старик, пребывающий в тугой деменции. Типа не ведает, что творит. Об этом вопит Трамп и значительная часть американцев. А может, все вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества…", - заключил он.