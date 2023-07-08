СМИ: США хотят поддержать планы Лондона ускорить вступление Украины в НАТО
Telegraph: Байден думает поддержать планы Британии по ускорению вступления Украины в НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассматривает возможность поддержать британские планы по ускорению вступления Украины в НАТО, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя США в альянсе.
Как отмечает издание, Великобритания предложила НАТО отменить требование о том, что Украине сначала нужно провести военные и дипломатические реформы, которые могут занять много лет.
"Джо Байден рассматривает возможность поддержать британские планы по ускорению вступления Украины в НАТО", - пишет газета со ссылкой на неназванного представителя США в НАТО.
Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО из-за ее несоответствия критериям членства и продолжающегося конфликта с Россией. В Белом доме при этом сообщили, что не следует ожидать приглашения Украины в альянс по итогам саммита организации 11-12 июля, поскольку Киеву необходимо работать над реформами для соответствия стандартам альянса.
Во вторник глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что, по его мнению, Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре по примеру Швеции и Финляндии.
Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, заявив при этом, что хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, упомянул позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.