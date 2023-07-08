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СМИ: США хотят поддержать планы Лондона ускорить вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 08.07.2023
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02:55 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/nato-1882919849.html
СМИ: США хотят поддержать планы Лондона ускорить вступление Украины в НАТО
СМИ: США хотят поддержать планы Лондона ускорить вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 08.07.2023
СМИ: США хотят поддержать планы Лондона ускорить вступление Украины в НАТО
Президент США Джо Байден рассматривает возможность поддержать британские планы по ускорению вступления Украины в НАТО, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T02:55
2023-07-08T02:55
украина
сша
россия
владимир зеленский
нато
джо байден
джеймс клеверли
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассматривает возможность поддержать британские планы по ускорению вступления Украины в НАТО, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя США в альянсе. Как отмечает издание, Великобритания предложила НАТО отменить требование о том, что Украине сначала нужно провести военные и дипломатические реформы, которые могут занять много лет. "Джо Байден рассматривает возможность поддержать британские планы по ускорению вступления Украины в НАТО", - пишет газета со ссылкой на неназванного представителя США в НАТО. Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО из-за ее несоответствия критериям членства и продолжающегося конфликта с Россией. В Белом доме при этом сообщили, что не следует ожидать приглашения Украины в альянс по итогам саммита организации 11-12 июля, поскольку Киеву необходимо работать над реформами для соответствия стандартам альянса. Во вторник глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что, по его мнению, Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре по примеру Швеции и Финляндии. Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, заявив при этом, что хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, упомянул позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230708/bayden-1882918275.html
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украина, сша, россия, владимир зеленский, нато, джо байден, джеймс клеверли, в мире
Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Джо Байден, Джеймс Клеверли, В мире
СМИ: США хотят поддержать планы Лондона ускорить вступление Украины в НАТО

Telegraph: Байден думает поддержать планы Британии по ускорению вступления Украины в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден рассматривает возможность поддержать британские планы по ускорению вступления Украины в НАТО, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя США в альянсе.
Как отмечает издание, Великобритания предложила НАТО отменить требование о том, что Украине сначала нужно провести военные и дипломатические реформы, которые могут занять много лет.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Байден рассказал об отказе Путину в гарантиях неприсоединения Киева к НАТО
Вчера, 02:02
"Джо Байден рассматривает возможность поддержать британские планы по ускорению вступления Украины в НАТО", - пишет газета со ссылкой на неназванного представителя США в НАТО.
Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО из-за ее несоответствия критериям членства и продолжающегося конфликта с Россией. В Белом доме при этом сообщили, что не следует ожидать приглашения Украины в альянс по итогам саммита организации 11-12 июля, поскольку Киеву необходимо работать над реформами для соответствия стандартам альянса.
Во вторник глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что, по его мнению, Украина может войти в НАТО по ускоренной процедуре по примеру Швеции и Финляндии.
Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, заявив при этом, что хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, упомянул позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Американский сенатор предупредил, чем грозит принятие Украины в НАТО
Вчера, 02:29
 
УкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийНАТОДжо БайденДжеймс КлеверлиВ мире
 
 
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