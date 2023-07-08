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Американский сенатор предупредил, чем грозит принятие Украины в НАТО - РИА Новости, 08.07.2023
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02:29 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/nato-1882919318.html
Американский сенатор предупредил, чем грозит принятие Украины в НАТО
Американский сенатор предупредил, чем грозит принятие Украины в НАТО - РИА Новости, 08.07.2023
Американский сенатор предупредил, чем грозит принятие Украины в НАТО
Принятие Украины в НАТО может привести к войне США с РФ, считает американский сенатор Рэнд Пол. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T02:29
2023-07-08T02:29
сша
украина
в мире
рэнд пол
нато
линдси грэм
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО может привести к войне США с РФ, считает американский сенатор Рэнд Пол. "Это совершенно неправильно и может привести нас к войне с Россией, чего никто не должен желать", - написал Пол в Twitter. Так он прокомментировал предложение коллеги по республиканской партии сенатора Линдси Грэма, который заявил, что будет работать с представителями обеих партий США над резолюцией с призывом принять Украину в НАТО. "Абсолютно не согласен", - написал Пол. Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО из-за ее несоответствия критериям членства и продолжающегося конфликта с Россией. В Белом доме при этом сообщили, что не следует ожидать приглашения Украины в альянс по итогам саммита организации 11-12 июля, поскольку Киеву необходимо работать над реформами для соответствия стандартам альянса.
https://ria.ru/20230708/nato-1882913592.html
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сша, украина, в мире, рэнд пол, нато, линдси грэм, россия, джо байден
США, Украина, В мире, Рэнд Пол, НАТО, Линдси Грэм, Россия, Джо Байден
Американский сенатор предупредил, чем грозит принятие Украины в НАТО

Американский сенатор Пол: принятие Украины в НАТО может привести к войне США с Россией

© Иллюстрация РИА НовостиФлаги США и России
Флаги США и России - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО может привести к войне США с РФ, считает американский сенатор Рэнд Пол.
«
"Это совершенно неправильно и может привести нас к войне с Россией, чего никто не должен желать", - написал Пол в Twitter.
Так он прокомментировал предложение коллеги по республиканской партии сенатора Линдси Грэма, который заявил, что будет работать с представителями обеих партий США над резолюцией с призывом принять Украину в НАТО.
"Абсолютно не согласен", - написал Пол.
Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО из-за ее несоответствия критериям членства и продолжающегося конфликта с Россией. В Белом доме при этом сообщили, что не следует ожидать приглашения Украины в альянс по итогам саммита организации 11-12 июля, поскольку Киеву необходимо работать над реформами для соответствия стандартам альянса.
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Вчера, 00:29
 
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