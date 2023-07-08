Байден считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО
Байден заявил, что считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО из-за конфликта с Россией и ее несоответствия критериям членства.
В интервью телеканалу CNN он пообещал помочь украинцам подготовиться к участию в альянсе и выразил готовность предоставить им гарантии безопасности на промежуточный период.
"Я подробно говорил с Зеленским об этом и в том числе дал понять, что США были бы готовы на то время, пока идет процесс, а он займет какое-то время, предоставить безопасность а-ля безопасность, которую мы предоставляем Израилю, <...> если будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение", — сказал Байден.
"Но я думаю, что сейчас преждевременно ставить на голосование (вопрос о членстве Украины. — Прим. ред.), потому что есть другие требования, в том числе в части демократизации", — добавил он.
По словам Байдена, среди членов альянса нет консенсуса по поводу приглашения Украины в "семью НАТО" сейчас, "в разгар войны", поскольку это будет означать для них всех вступление в конфликт с Россией. Он подтвердил при этом неизменность политики "открытых дверей" НАТО.