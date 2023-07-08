https://ria.ru/20230708/nato-1882912694.html

Байден считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО

Байден считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 08.07.2023

Байден считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО из-за конфликта с Россией и ее... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T00:09

2023-07-08T00:09

2023-07-08T10:15

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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО из-за конфликта с Россией и ее несоответствия критериям членства.В интервью телеканалу CNN он пообещал помочь украинцам подготовиться к участию в альянсе и выразил готовность предоставить им гарантии безопасности на промежуточный период."Я подробно говорил с Зеленским об этом и в том числе дал понять, что США были бы готовы на то время, пока идет процесс, а он займет какое-то время, предоставить безопасность а-ля безопасность, которую мы предоставляем Израилю, <...> если будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение", — сказал Байден."Но я думаю, что сейчас преждевременно ставить на голосование (вопрос о членстве Украины. — Прим. ред.), потому что есть другие требования, в том числе в части демократизации", — добавил он.По словам Байдена, среди членов альянса нет консенсуса по поводу приглашения Украины в "семью НАТО" сейчас, "в разгар войны", поскольку это будет означать для них всех вступление в конфликт с Россией. Он подтвердил при этом неизменность политики "открытых дверей" НАТО.

https://ria.ru/20230708/nato-1882913592.html

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украина, нато, в мире, сша, джо байден, россия