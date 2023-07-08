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Байден считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 08.07.2023
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00:09 08.07.2023 (обновлено: 10:15 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/nato-1882912694.html
Байден считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО
Байден считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 08.07.2023
Байден считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО
Президент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО из-за конфликта с Россией и ее... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T00:09
2023-07-08T10:15
украина
нато
в мире
сша
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО из-за конфликта с Россией и ее несоответствия критериям членства.В интервью телеканалу CNN он пообещал помочь украинцам подготовиться к участию в альянсе и выразил готовность предоставить им гарантии безопасности на промежуточный период."Я подробно говорил с Зеленским об этом и в том числе дал понять, что США были бы готовы на то время, пока идет процесс, а он займет какое-то время, предоставить безопасность а-ля безопасность, которую мы предоставляем Израилю, &lt;...&gt; если будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение", — сказал Байден."Но я думаю, что сейчас преждевременно ставить на голосование (вопрос о членстве Украины. — Прим. ред.), потому что есть другие требования, в том числе в части демократизации", — добавил он.По словам Байдена, среди членов альянса нет консенсуса по поводу приглашения Украины в "семью НАТО" сейчас, "в разгар войны", поскольку это будет означать для них всех вступление в конфликт с Россией. Он подтвердил при этом неизменность политики "открытых дверей" НАТО.
https://ria.ru/20230708/nato-1882913592.html
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украина, нато, в мире, сша, джо байден, россия
Украина, НАТО, В мире, США, Джо Байден, Россия
Байден считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО

Байден заявил, что считает преждевременным решение вопроса о членстве Украины в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО из-за конфликта с Россией и ее несоответствия критериям членства.
В интервью телеканалу CNN он пообещал помочь украинцам подготовиться к участию в альянсе и выразил готовность предоставить им гарантии безопасности на промежуточный период.
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"Я подробно говорил с Зеленским об этом и в том числе дал понять, что США были бы готовы на то время, пока идет процесс, а он займет какое-то время, предоставить безопасность а-ля безопасность, которую мы предоставляем Израилю, <...> если будет соглашение, прекращение огня, мирное соглашение", — сказал Байден.
"Но я думаю, что сейчас преждевременно ставить на голосование (вопрос о членстве Украины. — Прим. ред.), потому что есть другие требования, в том числе в части демократизации", — добавил он.
По словам Байдена, среди членов альянса нет консенсуса по поводу приглашения Украины в "семью НАТО" сейчас, "в разгар войны", поскольку это будет означать для них всех вступление в конфликт с Россией. Он подтвердил при этом неизменность политики "открытых дверей" НАТО.
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УкраинаНАТОВ миреСШАДжо БайденРоссия
 
 
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