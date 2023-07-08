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Подпольщик сообщил о гуляющих по городам Украины иностранных наемниках - РИА Новости, 08.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 08.07.2023 (обновлено: 14:34 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/naemniki-1882927106.html
Подпольщик сообщил о гуляющих по городам Украины иностранных наемниках
Подпольщик сообщил о гуляющих по городам Украины иностранных наемниках - РИА Новости, 08.07.2023
Подпольщик сообщил о гуляющих по городам Украины иностранных наемниках
Иностранные наемники открыто гуляют по украинским городам, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T07:06
2023-07-08T14:34
специальная военная операция на украине
украина
сша
франция
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Иностранные наемники открыто гуляют по украинским городам, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он продемонстрировал агентству фотографию, запечатлевшую двух одетых в камуфляж темнокожих мужчин в общественном месте одного из городов Украины. У одного из них на рукаве отчетливо видна нашивка в виде украинского флага. По словам подпольщика, точное место съемки и даже город не раскрывается из соображений безопасности человека, который сделал этот снимок. По этой же причине РИА Новости скрыло и часть деталей при его публикации. &quot;В последнее время много приходит агентурных данных о том, что, уже не стесняясь никого, иностранные наемники свободно гуляют по городам Украины, по инфраструктурным объектам. На этой фотографии мы видим людей явно не славянской внешности, но с нашивками Украины&quot;, — сказал собеседник агентства.В последние дни иностранные СМИ публиковали материалы о наемниках из США, Франции и Великобритании, воюющих на стороне ВСУ. В публикациях говорилось и об их гибели. Российское Минобороны регулярно сообщает об уничтожении наемников в результате ударов по местам их дислокации. Одним из последних стал удар по месту расположения наемников и бронетехники во Львове — по сообщению источника РИА Новости, там были поражены казармы, где размещались около 800 украинских военных и иностранных наемников.
https://ria.ru/20230614/rdk-1877934885.html
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Координатор николаевского подполья о наемниках, гуляющих по городам Украины
Координатор николаевского подполья о наемниках, гуляющих по городам Украины
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украина, сша, франция, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Франция, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подпольщик сообщил о гуляющих по городам Украины иностранных наемниках

Николаевский подпольщик Лебедев: по городам Украины открыто гуляют иностранные наемники

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Иностранные наемники открыто гуляют по украинским городам, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он продемонстрировал агентству фотографию, запечатлевшую двух одетых в камуфляж темнокожих мужчин в общественном месте одного из городов Украины. У одного из них на рукаве отчетливо видна нашивка в виде украинского флага. По словам подпольщика, точное место съемки и даже город не раскрывается из соображений безопасности человека, который сделал этот снимок. По этой же причине РИА Новости скрыло и часть деталей при его публикации.
«

"В последнее время много приходит агентурных данных о том, что, уже не стесняясь никого, иностранные наемники свободно гуляют по городам Украины, по инфраструктурным объектам. На этой фотографии мы видим людей явно не славянской внешности, но с нашивками Украины", — сказал собеседник агентства.

В последние дни иностранные СМИ публиковали материалы о наемниках из США, Франции и Великобритании, воюющих на стороне ВСУ. В публикациях говорилось и об их гибели. Российское Минобороны регулярно сообщает об уничтожении наемников в результате ударов по местам их дислокации. Одним из последних стал удар по месту расположения наемников и бронетехники во Львове — по сообщению источника РИА Новости, там были поражены казармы, где размещались около 800 украинских военных и иностранных наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАФранцияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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