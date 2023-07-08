https://ria.ru/20230708/naemniki-1882927106.html

Подпольщик сообщил о гуляющих по городам Украины иностранных наемниках

Подпольщик сообщил о гуляющих по городам Украины иностранных наемниках - РИА Новости, 08.07.2023

Подпольщик сообщил о гуляющих по городам Украины иностранных наемниках

Иностранные наемники открыто гуляют по украинским городам, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T07:06

2023-07-08T07:06

2023-07-08T14:34

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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Иностранные наемники открыто гуляют по украинским городам, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он продемонстрировал агентству фотографию, запечатлевшую двух одетых в камуфляж темнокожих мужчин в общественном месте одного из городов Украины. У одного из них на рукаве отчетливо видна нашивка в виде украинского флага. По словам подпольщика, точное место съемки и даже город не раскрывается из соображений безопасности человека, который сделал этот снимок. По этой же причине РИА Новости скрыло и часть деталей при его публикации. "В последнее время много приходит агентурных данных о том, что, уже не стесняясь никого, иностранные наемники свободно гуляют по городам Украины, по инфраструктурным объектам. На этой фотографии мы видим людей явно не славянской внешности, но с нашивками Украины", — сказал собеседник агентства.В последние дни иностранные СМИ публиковали материалы о наемниках из США, Франции и Великобритании, воюющих на стороне ВСУ. В публикациях говорилось и об их гибели. Российское Минобороны регулярно сообщает об уничтожении наемников в результате ударов по местам их дислокации. Одним из последних стал удар по месту расположения наемников и бронетехники во Львове — по сообщению источника РИА Новости, там были поражены казармы, где размещались около 800 украинских военных и иностранных наемников.

https://ria.ru/20230614/rdk-1877934885.html

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Координатор николаевского подполья о наемниках, гуляющих по городам Украины Координатор николаевского подполья о наемниках, гуляющих по городам Украины 2023-07-08T07:06 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, франция, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире