Очередей на проезд по Крымскому мосту больше нет
Очередей на проезд по Крымскому мосту больше нет с обеих сторон
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Автомобильная очередь к Крымский мост исчезла с обеих сторон, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
В субботу утром со стороны Краснодарского края ожидали проезда по мосту около 300 автомобилей. По данным телеграм-канала, затем возникла очередь со стороны Керчи и достигла 260 машин, ориентировочное время ожидания составляло более часа.
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"17.00. Затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет", - говорится в сообщении.
С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех километров. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра. В среду днем министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края нет, также отсутствует очередь на мост со стороны Крыма.
Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.