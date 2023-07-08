https://ria.ru/20230708/most-1882998281.html

Очередей на проезд по Крымскому мосту больше нет

Очередей на проезд по Крымскому мосту больше нет - РИА Новости, 08.07.2023

Очередей на проезд по Крымскому мосту больше нет

Автомобильная очередь к Крымский мост исчезла с обеих сторон, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T17:57

2023-07-08T17:57

2023-07-08T17:57

туризм

общество

краснодарский край

республика крым

крымский мост

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Автомобильная очередь к Крымский мост исчезла с обеих сторон, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. В субботу утром со стороны Краснодарского края ожидали проезда по мосту около 300 автомобилей. По данным телеграм-канала, затем возникла очередь со стороны Керчи и достигла 260 машин, ориентировочное время ожидания составляло более часа. "17.00. Затруднений для проезда к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет", - говорится в сообщении. С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех километров. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс отмечал, что открыты дополнительные пункты досмотра. В среду днем министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края нет, также отсутствует очередь на мост со стороны Крыма. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

https://ria.ru/20230704/putin-1882187944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, краснодарский край, республика крым, крымский мост, новости - туризм