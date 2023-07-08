https://ria.ru/20230708/moskva-1882916213.html
На ряде улиц в центре Москвы временно закроют движение
На ряде улиц в центре Москвы временно закроют движение - РИА Новости, 08.07.2023
На ряде улиц в центре Москвы временно закроют движение
Движение временно закроют на ряде улиц в центре Москвы в субботу из-за парада ретротранспорта, также в связи с мероприятием не будут ходить трамваи между метро... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T01:17
2023-07-08T01:17
2023-07-08T01:17
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Движение временно закроют на ряде улиц в центре Москвы в субботу из-за парада ретротранспорта, также в связи с мероприятием не будут ходить трамваи между метро "Чистые пруды" и "Павелецкая", сообщается в телеграм-канале столичного департмента транспорта. С 08.00 до 18.00 будет временно закрыто движение на участках Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов, Чистопрудного бульвара, Большого Устьинского моста, а также Яузского и Покровского бульваров. Также до окончания мероприятия недоступна парковка на участках Чистопрудного бульвара от улицы Покровки до Мясницкой и Белгородского проезда от Покровки до Чистопрудного бульвара. Помимо этого, с 8.00 до конца мероприятия не будут ходить трамваи между метро "Чистые пруды" и "Павелецкая". Трамваи в это время поедут по измененным маршрутам: "А" - от Новоконной площади через метро "Пролетарская" до МЦК Дубровка, "3" - от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская", "39" - от метро "Университет" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская". Также с 11.00 маршрут автобуса 913 будет продлен от метро "Павелецкая" в центр по трамвайным путям. Автобусы будут ходить от 3-го Павелецкого проезда через метро "Павелецкая" до остановки "Воронцово Поле".
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москва, общество, городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК)
На ряде улиц в центре Москвы временно закроют движение
На ряде улиц в центре Москвы перекроют движение из-за проведения парада ретротранспорта
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Движение временно закроют на ряде улиц в центре Москвы в субботу из-за парада ретротранспорта, также в связи с мероприятием не будут ходить трамваи между метро "Чистые пруды" и "Павелецкая", сообщается в телеграм-канале столичного департмента транспорта.
С 08.00 до 18.00 будет временно закрыто движение на участках Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов, Чистопрудного бульвара, Большого Устьинского моста, а также Яузского и Покровского бульваров.
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Также до окончания мероприятия недоступна парковка на участках Чистопрудного бульвара от улицы Покровки до Мясницкой и Белгородского проезда от Покровки до Чистопрудного бульвара.
Помимо этого, с 8.00 до конца мероприятия не будут ходить трамваи между метро "Чистые пруды" и "Павелецкая".
Трамваи в это время поедут по измененным маршрутам: "А" - от Новоконной площади через метро "Пролетарская" до МЦК
Дубровка, "3" - от метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская", "39" - от метро "Университет" через Павелецкий вокзал до метро "Пролетарская".
Также с 11.00 маршрут автобуса 913 будет продлен от метро "Павелецкая" в центр по трамвайным путям. Автобусы будут ходить от 3-го Павелецкого проезда через метро "Павелецкая" до остановки "Воронцово Поле".
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