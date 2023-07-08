https://ria.ru/20230708/moldova-1882943964.html

Аir Moldova продлила отмену всех авиарейсов

Аir Moldova продлила отмену всех авиарейсов - РИА Новости, 08.07.2023

Аir Moldova продлила отмену всех авиарейсов

Компания Аir Moldova сообщила на сайте, что продлевает отмену всех авиарейсов до 31 июля из-за финансовых проблем. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T10:40

2023-07-08T10:40

2023-07-08T10:40

экономика

молдавия

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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Компания Аir Moldova сообщила на сайте, что продлевает отмену всех авиарейсов до 31 июля из-за финансовых проблем. Ранее орган гражданской авиации информировал, что около 30 тысяч пассажиров пострадали в Молдавии весной из-за отмены рейсов Аir Moldova. Со 2 мая были приостановлены полеты и продажа билетов, ожидалось, что рейсы возобновятся с 30 июня. "Выполнение всех полетов прекращено до 31 июля включительно. Уважаемые пассажиры, авиакомпания продолжает обрабатывать все поступающие запросы на получение возвратов за отмененные рейсы. Пассажиры, которые приобрели билеты онлайн на официальном сайте авиакомпании, по запросу получат возврат денежных средств на карту, которой был оплачен билет", - говорится в заявлении на сайте компании. Руководство Air Moldova благодарит пассажиров за понимание и терпение. Авиакомпания Air Moldova начала отменять некоторые рейсы со 2 марта. Представители перевозчика объясняли это операционными и финансовыми проблемами. В ответ орган гражданской авиации Молдавии провел внеплановую проверку авиакомпании и обязал ее выплатить пассажирам положенные компенсации за отмену рейсов. Компания обратилась в суд за разрешением на реструктуризацию, чтобы привлечь инвесторов.

https://ria.ru/20230621/aviakompanii-1879524283.html

молдавия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия