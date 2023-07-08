Экс-глава МИД Молдавии допустил отказ страны от военного нейтралитета
Экс-глава МИД Чокой допустил пересмотр положений конституции Молдавии о нейтралитете
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Молдавия может в будущем с согласия абсолютного большинства населения пересмотреть положения конституции о военном нейтралитете, если будут риски военных угроз, заявил в интервью немецкому порталу Reservistenverband экс-глава МИД, посол республики в Германии Аурелиу Чокой.
"Что касается перспектив вступления в НАТО, могу лишь сказать, что они зависят от прямых военных угроз, с которыми столкнется Молдавия. Если окажется, что риски непосредственные, я не исключаю, что мы можем прибегнуть к пересмотру статуса военного нейтралитета страны. Причем с согласия абсолютного большинства населения", - заявил Чокой.
По словам дипломата, военный нейтралитет не означает отсутствия международного сотрудничества для укрепления обороноспособности, поэтому Молдавия находится в процессе интенсивного укрепления партнерства с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира" и с другими партнерами.
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"В нынешних условиях в регионе моей стране необходимо как можно скорее модернизировать свою национальную армию до существующих международных стандартов и стать вооруженной силой, способной защищать безопасность и территориальную целостность", - подчеркнул экс-министр.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.