https://ria.ru/20230708/miting-1883021947.html

В Никосии прошел митинг в защиту традиционных семейных ценностей

В Никосии прошел митинг в защиту традиционных семейных ценностей - РИА Новости, 08.07.2023

В Никосии прошел митинг в защиту традиционных семейных ценностей

﻿В центре Никосии в субботу прошел многотысячный марш и митинг в защиту традиционных семейных ценностей, его организатором выступила партия "Активные граждане"... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T21:51

2023-07-08T21:51

2023-07-08T21:51

религия

кипр

россия

никосия (город)

евросоюз

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АФИНЫ, 8 июл - РИА Новости. ﻿В центре Никосии в субботу прошел многотысячный марш и митинг в защиту традиционных семейных ценностей, его организатором выступила партия "Активные граждане" при поддержке Координационного совета российских соотечественников Кипра, сообщили РИА Новости в совете. "Акция прошла в День семьи, любви и верности. Участники акции несли флаги Кипра, Греции, России, в также флаги с эмблемой традиционной семьи "Мама, папа, я - счастливая семья", ставшие символом объединения граждан Кипра в защиту от западных посягательств на права семьи и детей. Люди скандировали: "Руки прочь от наших детей и образования!" - сообщили в КСРС. Митингующие выступили против обязательного всестороннего сексуального просвещения, начиная с дошкольных учреждений и заканчивая старшими классами частных и государственных школ. Парламент страны и президент одобрили этот документ, следуя рекомендациям ЕС. Закон не учитывает религиозные или какие-то иные убеждения и мнение родителей. "Давайте, наконец, как народ, очнемся от дремоты и поймем, что страна катится прямо в пропасть, теряя свой суверенитет. Разделяя в целом ценности Запада, мы не должны слепо отдавать душу своей страны за мнимую поддержку. Мы должны бороться и понять, что правильно, а что нет в соответствии с нашей религией и историей", - заявил с трибуны представитель Молодежного клуба российских соотечественников Кипра Владимирос Горин. "Россия - первая в мире, которая как государство борется за сохранение традиционных ценностей, основанных на доминирующей в стране религии - православной. Россия защитила право семьи в законе, она единственная из стран, кто бьется против сатанизма, за возможность иметь эти права всем странам во всем мире", - продолжил он. Кипрский общественный деятель, представитель Международного движения русофилов Микис Филаниотис призвал защитить детей. "Мы не хотим и не допустим разрушения невинных детских душ ради неприемлемого, чуждого и далекого от кипрской морали воспитания, прикрывающегося якобы защитой детей от сексуальных домогательств", - сказал он. Их выступления многократно прерывались аплодисментами и возгласами поддержки, сообщили в КСРС. В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

https://ria.ru/20230708/semya-1882525592.html

https://ria.ru/20230708/sovet-1882921845.html

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кипр, россия, никосия (город), евросоюз, в мире