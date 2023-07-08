https://ria.ru/20230708/migranty-1882961013.html

В Техасе начали установку заграждений для сдерживания мигрантов

В Техасе начали установку заграждений для сдерживания мигрантов - РИА Новости, 08.07.2023

В Техасе начали установку заграждений для сдерживания мигрантов

Власти американского штата Техас приступили к установке плавучих заграждений для предотвращения потока нелегальных мигрантов вдоль реки Рио-Гранде, по которой... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T13:24

2023-07-08T13:24

2023-07-08T13:24

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти американского штата Техас приступили к установке плавучих заграждений для предотвращения потока нелегальных мигрантов вдоль реки Рио-Гранде, по которой проходит граница между США и Мексикой, следует из данных департамента общественной безопасности (DPS) штата в Twitter. "Буи прибыли, сегодня начинается установка водного барьера на Рио-Гранде", - говорится в сообщении DPS в Twitter. Ранее о скорой установке заграждений вдоль пограничной реки сообщал губернатор Техаса Грег Эбботт. Сообщалось, что она пройдет в рамках нового пакета законов об усилении охраны южной границы США. В тексте заявления, опубликованного на сайте офиса главы Техаса, указывалось, что новая инициатива расширит "беспрецедентные усилия" штата по защите техасцев от рекордного уровня нелегальной иммиграции, ввоза оружия и смертоносных наркотиков на фоне "отказа президента Байдена охранять границу". Как отмечалось, первые 300 метров плавучего барьера будут развернуты возле перевала Игл. В мае офис главы Техаса опубликовал заявление, в котором сообщалось, что Эбботт пытается привлечь силы отдельных штатов для защиты государственной границы, обвиняя федеральные власти в отсутствии необходимых мер для обеспечения безопасности страны. Рекордное число мигрантов прибыли на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.

https://ria.ru/20230517/ssha-1872232773.html

https://ria.ru/20230512/tramp-1871440683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, техас, сша, мексика