В Техасе начали установку заграждений для сдерживания мигрантов
Техас приступил к установке заграждений для сдерживания мигрантов вдоль реки Рио-Гранде
© AP Photo / Eric GayПатруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль котрой проходит граница США с Мексикой
© AP Photo / Eric Gay
Патруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль котрой проходит граница США с Мексикой. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти американского штата Техас приступили к установке плавучих заграждений для предотвращения потока нелегальных мигрантов вдоль реки Рио-Гранде, по которой проходит граница между США и Мексикой, следует из данных департамента общественной безопасности (DPS) штата в Twitter.
«
"Буи прибыли, сегодня начинается установка водного барьера на Рио-Гранде", - говорится в сообщении DPS в Twitter.
Ранее о скорой установке заграждений вдоль пограничной реки сообщал губернатор Техаса Грег Эбботт. Сообщалось, что она пройдет в рамках нового пакета законов об усилении охраны южной границы США. В тексте заявления, опубликованного на сайте офиса главы Техаса, указывалось, что новая инициатива расширит "беспрецедентные усилия" штата по защите техасцев от рекордного уровня нелегальной иммиграции, ввоза оружия и смертоносных наркотиков на фоне "отказа президента Байдена охранять границу". Как отмечалось, первые 300 метров плавучего барьера будут развернуты возле перевала Игл.
В мае офис главы Техаса опубликовал заявление, в котором сообщалось, что Эбботт пытается привлечь силы отдельных штатов для защиты государственной границы, обвиняя федеральные власти в отсутствии необходимых мер для обеспечения безопасности страны.
Рекордное число мигрантов прибыли на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.