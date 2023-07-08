Рейтинг@Mail.ru
В Техасе начали установку заграждений для сдерживания мигрантов - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/migranty-1882961013.html
В Техасе начали установку заграждений для сдерживания мигрантов
В Техасе начали установку заграждений для сдерживания мигрантов - РИА Новости, 08.07.2023
В Техасе начали установку заграждений для сдерживания мигрантов
Власти американского штата Техас приступили к установке плавучих заграждений для предотвращения потока нелегальных мигрантов вдоль реки Рио-Гранде, по которой... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T13:24
2023-07-08T13:24
в мире
техас
сша
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814323915_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_a9f0069bd0f712ee72d3215072062f3e.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти американского штата Техас приступили к установке плавучих заграждений для предотвращения потока нелегальных мигрантов вдоль реки Рио-Гранде, по которой проходит граница между США и Мексикой, следует из данных департамента общественной безопасности (DPS) штата в Twitter. "Буи прибыли, сегодня начинается установка водного барьера на Рио-Гранде", - говорится в сообщении DPS в Twitter. Ранее о скорой установке заграждений вдоль пограничной реки сообщал губернатор Техаса Грег Эбботт. Сообщалось, что она пройдет в рамках нового пакета законов об усилении охраны южной границы США. В тексте заявления, опубликованного на сайте офиса главы Техаса, указывалось, что новая инициатива расширит "беспрецедентные усилия" штата по защите техасцев от рекордного уровня нелегальной иммиграции, ввоза оружия и смертоносных наркотиков на фоне "отказа президента Байдена охранять границу". Как отмечалось, первые 300 метров плавучего барьера будут развернуты возле перевала Игл. В мае офис главы Техаса опубликовал заявление, в котором сообщалось, что Эбботт пытается привлечь силы отдельных штатов для защиты государственной границы, обвиняя федеральные власти в отсутствии необходимых мер для обеспечения безопасности страны. Рекордное число мигрантов прибыли на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.
https://ria.ru/20230517/ssha-1872232773.html
https://ria.ru/20230512/tramp-1871440683.html
техас
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814323915_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_14f6bdd70f499f9dc2e19e0ee531cce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, сша, мексика
В мире, Техас, США, Мексика
В Техасе начали установку заграждений для сдерживания мигрантов

Техас приступил к установке заграждений для сдерживания мигрантов вдоль реки Рио-Гранде

© AP Photo / Eric GayПатруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль котрой проходит граница США с Мексикой
Патруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль котрой проходит граница США с Мексикой - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Eric Gay
Патруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль котрой проходит граница США с Мексикой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Власти американского штата Техас приступили к установке плавучих заграждений для предотвращения потока нелегальных мигрантов вдоль реки Рио-Гранде, по которой проходит граница между США и Мексикой, следует из данных департамента общественной безопасности (DPS) штата в Twitter.
«
"Буи прибыли, сегодня начинается установка водного барьера на Рио-Гранде", - говорится в сообщении DPS в Twitter.
Активисты во время акции протеста Правосудие для Джордана Нили возле офиса окружного прокурора Элвина Брэгга в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
США предстоит воевать на три фронта. Включая внутренний
17 мая, 08:00
Ранее о скорой установке заграждений вдоль пограничной реки сообщал губернатор Техаса Грег Эбботт. Сообщалось, что она пройдет в рамках нового пакета законов об усилении охраны южной границы США. В тексте заявления, опубликованного на сайте офиса главы Техаса, указывалось, что новая инициатива расширит "беспрецедентные усилия" штата по защите техасцев от рекордного уровня нелегальной иммиграции, ввоза оружия и смертоносных наркотиков на фоне "отказа президента Байдена охранять границу". Как отмечалось, первые 300 метров плавучего барьера будут развернуты возле перевала Игл.
В мае офис главы Техаса опубликовал заявление, в котором сообщалось, что Эбботт пытается привлечь силы отдельных штатов для защиты государственной границы, обвиняя федеральные власти в отсутствии необходимых мер для обеспечения безопасности страны.
Рекордное число мигрантов прибыли на южную границу США при администрации Джо Байдена, их приток побил рекорды в 2021 и 2022 годах и превысил 2,3 миллиона человек. Власти США заявили, что в 2023 финансовом году они столкнулись с более чем 1,2 миллиона мигрантов. При этом Fox News и другие американские СМИ оценивают число нелегальных мигрантов, попавших в США за время работы Байдена в должности президента, более чем в 6 миллионов человек.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Трамп назвал ситуацию на южной границе США сумасшествием
12 мая, 22:35
 
В миреТехасСШАМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала