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В России начнется создание композитных материалов для атомной отрасли - РИА Новости, 08.07.2023
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14:01 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/materialy-1882964442.html
В России начнется создание композитных материалов для атомной отрасли
В России начнется создание композитных материалов для атомной отрасли - РИА Новости, 08.07.2023
В России начнется создание композитных материалов для атомной отрасли
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что с июля начинается программа по созданию новых композиционных материалов под запросы... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:01
2023-07-08T14:01
технологии
россия
дмитрий чернышенко
валерий фальков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что с июля начинается программа по созданию новых композиционных материалов под запросы атомной, транспортной и строительной отраслей, сообщается на сайте кабмина. "С июля 2023 года также начнёт работу программа по созданию новых композиционных материалов под запросы атомной, транспортной и строительной отраслей. О ней подробнее доложил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил направленность программ и проектов на импортозамещение", - говорится в сообщении. Чернышенко также отметил, что кабмин тщательно следит за эффективностью всех проектов и программ, реализуя поставленные президентом задачи по достижению технологического суверенитета и получению конкретных научных результатов, которые требуются реальному сектору экономики. Как и в прошлом году, добавил вице-премьер, бюджет будет сосредотачиваться на приоритетных научных проектах для страны, таких как федеральные и комплексные научно-технологические программы, а также важные инновационные проекты государственного значения. Это именно те инструменты, которые охватывают полный цикл инноваций и обеспечивают разработку востребованных технологий и исследований, уверен Чернышенко,
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, валерий фальков
Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков
В России начнется создание композитных материалов для атомной отрасли

Чернышенко: с июля в России начнется создание композитных материалов для атомной отрасли

© iStock.com / ktsimageКомпозитный материал
Композитный материал - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© iStock.com / ktsimage
Композитный материал. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что с июля начинается программа по созданию новых композиционных материалов под запросы атомной, транспортной и строительной отраслей, сообщается на сайте кабмина.
«
"С июля 2023 года также начнёт работу программа по созданию новых композиционных материалов под запросы атомной, транспортной и строительной отраслей. О ней подробнее доложил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил направленность программ и проектов на импортозамещение", - говорится в сообщении.
Чернышенко также отметил, что кабмин тщательно следит за эффективностью всех проектов и программ, реализуя поставленные президентом задачи по достижению технологического суверенитета и получению конкретных научных результатов, которые требуются реальному сектору экономики.
Как и в прошлом году, добавил вице-премьер, бюджет будет сосредотачиваться на приоритетных научных проектах для страны, таких как федеральные и комплексные научно-технологические программы, а также важные инновационные проекты государственного значения. Это именно те инструменты, которые охватывают полный цикл инноваций и обеспечивают разработку востребованных технологий и исследований, уверен Чернышенко,
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