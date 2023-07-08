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Маск оскорбил Цукерберга и пригрозил ему расправой - РИА Новости, 08.07.2023
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01:25 08.07.2023 (обновлено: 02:38 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/mask-1882916651.html
Маск оскорбил Цукерберга и пригрозил ему расправой
Маск оскорбил Цукерберга и пригрозил ему расправой - РИА Новости, 08.07.2023
Маск оскорбил Цукерберга и пригрозил ему расправой
Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск обвинил на своей странице в социальной сети главу корпорации Meta* Марка Цукерберга в плагиате и... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T01:25
2023-07-08T02:38
в мире
технологии
илон маск
марк цукерберг
сша
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск обвинил на своей странице в социальной сети главу корпорации Meta* Марка Цукерберга в плагиате и заявил, что конфликт перешел в личную плоскость.Ранее портал Semafor опубликовал письмо адвоката Маска Алекса Спиро, в котором тот выражал обеспокоенность из-за необходимости подать в суд на компанию Meta* из-за подозрений в использовании коммерческие тайны Twitter в работе новой социально сети Threads."Я потратил 44 миллиарда долларов на это приложение (Twitter. — Прим. ред.), и теперь "змееныш" просто решил (его. — Прим. ред.) скопировать. Теперь это личное", — отреагировал Маск.Собственник Twitter добавил, что вызов Цукерберга на бой остается в силе."Увидимся в клетке", — заключил Маск.6 июля Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter. Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска соцсети, что число регистраций в ней достигло 30 миллионов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230702/tvitter-1881704078.html
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в мире, технологии, илон маск, марк цукерберг, сша
В мире, Технологии, Илон Маск, Марк Цукерберг, США
Маск оскорбил Цукерберга и пригрозил ему расправой

Илон Маск назвал запустившего аналог Twitter Марка Цукерберга "змеенышем"

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск обвинил на своей странице в социальной сети главу корпорации Meta* Марка Цукерберга в плагиате и заявил, что конфликт перешел в личную плоскость.
Ранее портал Semafor опубликовал письмо адвоката Маска Алекса Спиро, в котором тот выражал обеспокоенность из-за необходимости подать в суд на компанию Meta* из-за подозрений в использовании коммерческие тайны Twitter в работе новой социально сети Threads.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
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"Я потратил 44 миллиарда долларов на это приложение (Twitter. — Прим. ред.), и теперь "змееныш" просто решил (его. — Прим. ред.) скопировать. Теперь это личное", — отреагировал Маск.
Собственник Twitter добавил, что вызов Цукерберга на бой остается в силе.
«
"Увидимся в клетке", — заключил Маск.
6 июля Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter. Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска соцсети, что число регистраций в ней достигло 30 миллионов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреТехнологииИлон МаскМарк ЦукербергСША
 
 
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