https://ria.ru/20230708/mask-1882916651.html

Маск оскорбил Цукерберга и пригрозил ему расправой

Маск оскорбил Цукерберга и пригрозил ему расправой - РИА Новости, 08.07.2023

Маск оскорбил Цукерберга и пригрозил ему расправой

Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск обвинил на своей странице в социальной сети главу корпорации Meta* Марка Цукерберга в плагиате и... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T01:25

2023-07-08T01:25

2023-07-08T02:38

в мире

технологии

илон маск

марк цукерберг

сша

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американский предприниматель и владелец Twitter Илон Маск обвинил на своей странице в социальной сети главу корпорации Meta* Марка Цукерберга в плагиате и заявил, что конфликт перешел в личную плоскость.Ранее портал Semafor опубликовал письмо адвоката Маска Алекса Спиро, в котором тот выражал обеспокоенность из-за необходимости подать в суд на компанию Meta* из-за подозрений в использовании коммерческие тайны Twitter в работе новой социально сети Threads."Я потратил 44 миллиарда долларов на это приложение (Twitter. — Прим. ред.), и теперь "змееныш" просто решил (его. — Прим. ред.) скопировать. Теперь это личное", — отреагировал Маск.Собственник Twitter добавил, что вызов Цукерберга на бой остается в силе."Увидимся в клетке", — заключил Маск.6 июля Meta* запустила новый сервис текстовых сообщений Threads, призванный потеснить Twitter. Марк Цукерберг сообщил спустя менее чем 20 часов после запуска соцсети, что число регистраций в ней достигло 30 миллионов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230702/tvitter-1881704078.html

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в мире, технологии, илон маск, марк цукерберг, сша