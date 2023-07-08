https://ria.ru/20230708/makron-1882994788.html

В США заметили странность в поведении Макрона после слов Зеленского о ЗАЭС

В США заметили странность в поведении Макрона после слов Зеленского о ЗАЭС - РИА Новости, 08.07.2023

В США заметили странность в поведении Макрона после слов Зеленского о ЗАЭС

Поведение западных лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, указывает на их опасения о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС, рассказал... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T17:25

2023-07-08T17:25

2023-07-08T18:06

специальная военная операция на украине

в мире

европа

сша

украина

владимир зеленский

запорожская аэс

центральное разведывательное управление (цру)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856431050_0:145:3272:1986_1920x0_80_0_0_4973211125f397d6407679351ccdacc7.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Поведение западных лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, указывает на их опасения о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС, рассказал экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.В июне глава киевского режима заявил, что российские войска якобы готовят атаку на ЗАЭС, но в Европе и США не поверили его голословным обвинениям, отметил эксперт."В то же время европейские лидеры, включая Макрона, <…> стали звонить Зеленскому после этого заявления. <…> А разве они по такой логике не должны были обратиться к Путину?" — задался вопросом он.Макговерн пришел к выводу, что главам стран ЕС пришлось вести переговоры с президентом Украины, чтобы убедить его воздержаться от опрометчивых поступков, связанных с атомной электростанцией. Очевидно, что ВСУ готовились устроить провокацию на Запорожской АЭС под чужим флагом, подытожил он.

https://ria.ru/20230704/zaes-1882187816.html

европа

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, сша, украина, владимир зеленский, запорожская аэс, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз