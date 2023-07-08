https://ria.ru/20230708/makron-1882994788.html
В США заметили странность в поведении Макрона после слов Зеленского о ЗАЭС
В США заметили странность в поведении Макрона после слов Зеленского о ЗАЭС - РИА Новости, 08.07.2023
В США заметили странность в поведении Макрона после слов Зеленского о ЗАЭС
Поведение западных лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, указывает на их опасения о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС, рассказал... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T17:25
2023-07-08T17:25
2023-07-08T18:06
специальная военная операция на украине
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европа
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владимир зеленский
запорожская аэс
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Поведение западных лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, указывает на их опасения о подготовке Киевом провокации на Запорожской АЭС, рассказал экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.В июне глава киевского режима заявил, что российские войска якобы готовят атаку на ЗАЭС, но в Европе и США не поверили его голословным обвинениям, отметил эксперт."В то же время европейские лидеры, включая Макрона, <…> стали звонить Зеленскому после этого заявления. <…> А разве они по такой логике не должны были обратиться к Путину?" — задался вопросом он.Макговерн пришел к выводу, что главам стран ЕС пришлось вести переговоры с президентом Украины, чтобы убедить его воздержаться от опрометчивых поступков, связанных с атомной электростанцией. Очевидно, что ВСУ готовились устроить провокацию на Запорожской АЭС под чужим флагом, подытожил он.
https://ria.ru/20230704/zaes-1882187816.html
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в мире, европа, сша, украина, владимир зеленский, запорожская аэс, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, США, Украина, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Евросоюз
В США заметили странность в поведении Макрона после слов Зеленского о ЗАЭС
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн назвал странным звонок Макрона Зеленскому после его слов о ЗАЭС