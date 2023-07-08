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Умер режиссер первого в России реалити-шоу "За стеклом" Любомиров - РИА Новости, 08.07.2023
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Культура
 
06:19 08.07.2023 (обновлено: 09:07 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/lyubomirov-1882925634.html
Умер режиссер первого в России реалити-шоу "За стеклом" Любомиров
Умер режиссер первого в России реалити-шоу "За стеклом" Любомиров - РИА Новости, 08.07.2023
Умер режиссер первого в России реалити-шоу "За стеклом" Любомиров
Режиссер и сценарист Григорий Любомиров, известный по первому в России реалити-шоу "За стеклом" и передаче "Куклы", скончался на 70-м году жизни, сообщается на... РИА Новости, 08.07.2023
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Режиссер и сценарист Григорий Любомиров, известный по первому в России реалити-шоу "За стеклом" и передаче "Куклы", скончался на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. "Умер режиссер, продюсер и сценарист Григорий Любомиров... ​Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России выражает соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении. Церемония прощания с Любомировым состоится 8 июля с 12.00 до 13.00 в Николо-Архангельском крематории. Любомиров получил режиссерское образование в киношколе FEMIS в Париже. Он работал на каналах НТВ, ТВ-6 Москва, "Россия" и ОРТ. Режиссер снимал документальные фильмы, был сценаристом передачи "Куклы" на НТВ, а также автором идеи первого российского реалити-шоу "За стеклом".
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Россия, Париж, НТВ (телеканал), Культура
Умер режиссер первого в России реалити-шоу "За стеклом" Любомиров

Режиссер первого в России реалити-шоу "За стеклом" Любомиров умер на 70-м году жизни

© Фото : СоцсетиГригорий Любомиров
Григорий Любомиров - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© Фото : Соцсети
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Режиссер и сценарист Григорий Любомиров, известный по первому в России реалити-шоу "За стеклом" и передаче "Куклы", скончался на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«
"Умер режиссер, продюсер и сценарист Григорий Любомиров... ​Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России выражает соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.
Церемония прощания с Любомировым состоится 8 июля с 12.00 до 13.00 в Николо-Архангельском крематории.
Любомиров получил режиссерское образование в киношколе FEMIS в Париже. Он работал на каналах НТВ, ТВ-6 Москва, "Россия" и ОРТ. Режиссер снимал документальные фильмы, был сценаристом передачи "Куклы" на НТВ, а также автором идеи первого российского реалити-шоу "За стеклом".
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