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Умер режиссер первого в России реалити-шоу "За стеклом" Любомиров

Умер режиссер первого в России реалити-шоу "За стеклом" Любомиров - РИА Новости, 08.07.2023

Умер режиссер первого в России реалити-шоу "За стеклом" Любомиров

Режиссер и сценарист Григорий Любомиров, известный по первому в России реалити-шоу "За стеклом" и передаче "Куклы", скончался на 70-м году жизни, сообщается на... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T06:19

2023-07-08T06:19

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Режиссер и сценарист Григорий Любомиров, известный по первому в России реалити-шоу "За стеклом" и передаче "Куклы", скончался на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. "Умер режиссер, продюсер и сценарист Григорий Любомиров... ​Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России выражает соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении. Церемония прощания с Любомировым состоится 8 июля с 12.00 до 13.00 в Николо-Архангельском крематории. Любомиров получил режиссерское образование в киношколе FEMIS в Париже. Он работал на каналах НТВ, ТВ-6 Москва, "Россия" и ОРТ. Режиссер снимал документальные фильмы, был сценаристом передачи "Куклы" на НТВ, а также автором идеи первого российского реалити-шоу "За стеклом".

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