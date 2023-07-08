https://ria.ru/20230708/livni-1882927905.html

СМИ: 173 тысячи жителей японского города Идзум попросили эвакуироваться

СМИ: 173 тысячи жителей японского города Идзум попросили эвакуироваться - РИА Новости, 08.07.2023

СМИ: 173 тысячи жителей японского города Идзум попросили эвакуироваться

Рекомендации об эвакуации получили все 173 тысячи жителей города Идзумо в японской префектуре Симанэ, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T07:20

2023-07-08T07:20

2023-07-08T07:20

симанэ

в мире

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ТОКИО, 8 июл - РИА Новости. Рекомендации об эвакуации получили все 173 тысячи жителей города Идзумо в японской префектуре Симанэ, сообщил телеканал NHK. Из-за продолжающихся ливней в городе резко возросла опасность оползней и затоплений. Отмечается, что ситуации присвоен четвертый уровень опасности из пяти возможных. Это означает необходимость эвакуироваться в убежище, пока эвакуация еще возможна. Следующий за ним пятый уровень означает уже экстренную необходимость спасения жизни.

https://ria.ru/20230707/primore-1882705469.html

симанэ

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симанэ, в мире