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СМИ: 173 тысячи жителей японского города Идзум попросили эвакуироваться
СМИ: 173 тысячи жителей японского города Идзум попросили эвакуироваться - РИА Новости, 08.07.2023
СМИ: 173 тысячи жителей японского города Идзум попросили эвакуироваться
Рекомендации об эвакуации получили все 173 тысячи жителей города Идзумо в японской префектуре Симанэ, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T07:20
2023-07-08T07:20
2023-07-08T07:20
симанэ
в мире
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ТОКИО, 8 июл - РИА Новости. Рекомендации об эвакуации получили все 173 тысячи жителей города Идзумо в японской префектуре Симанэ, сообщил телеканал NHK. Из-за продолжающихся ливней в городе резко возросла опасность оползней и затоплений. Отмечается, что ситуации присвоен четвертый уровень опасности из пяти возможных. Это означает необходимость эвакуироваться в убежище, пока эвакуация еще возможна. Следующий за ним пятый уровень означает уже экстренную необходимость спасения жизни.
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симанэ
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симанэ, в мире
СМИ: 173 тысячи жителей японского города Идзум попросили эвакуироваться
NHK: 173 тысячи жителей японского города Идзум получили сообщение об эвакуации из-за дождя