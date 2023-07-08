https://ria.ru/20230708/ldpr-1882929231.html

ЛДПР запустила собственный сайт знакомств

ЛДПР запустила собственный сайт знакомств - РИА Новости, 08.07.2023

ЛДПР запустила собственный сайт знакомств

ЛДПР в День семьи, любви и верности запускает собственный сайт знакомств, рассказали РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T07:35

2023-07-08T07:35

2023-07-08T07:35

россия

белоруссия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ЛДПР в День семьи, любви и верности запускает собственный сайт знакомств, рассказали РИА Новости в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме. Tinder, как и заявляла компания Match Group, владеющая рядом онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, ранее, перестал работать в России 30 июня. В апреле 2022 года другое популярное приложение для знакомств Badoo ограничило доступ для жителей России и Белоруссии. "В День семьи, любви и верности ЛДПР запустит собственный сайт знакомств", - сообщили в пресс-службе. На главной странице сайта размещена фотография лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в окружении людей в партийной символике, а также лозунги "ЛДПР - партия, соединяющая сердца" и "Ешь, молись, люби... Голосуй!". Как отметили в пресс-службе, Всероссийский форум "ЛДПР с любовью" пройдет в сентябре и соберет людей, которые "ищут вторую "половинку" и стремятся создать семью". Зарегистрироваться на слет можно будет до 10 августа, а каждая заявка будет рассмотрена психологом, после чего будут даны рекомендации по поиску партнера. "Проведение таких форумов могло бы способствовать замещению ушедшего из России сервиса знакомств Тиндер. Поэтому заявка на мероприятие сделана максимально схожей с анкетой на сайте знакомств", - уточнили в пресс-службе. Как отметил Слуцкий, многие молодые люди стремятся строить карьеру и не могут найти себе пару. Он добавил, что идею ЛДПР могут "подхватить" в регионах. "Мы можем им помочь и создать условия для знакомств одиноких сердец. Поэтому ЛДПР в инициативном порядке проведет форум, где люди смогут найти себе пару. Уверен, мероприятие будет интересным, а саму идею подхватят профильные ведомства в регионах", - приводит слова Слуцкого пресс-служба фракции.

https://ria.ru/20230630/tinder-1881413210.html

https://ria.ru/20230623/ege-1879981869.html

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россия, белоруссия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, общество