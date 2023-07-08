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Корабли проекта 22160 планируют усилить "Калибрами" и ЗРК "Ресурс" - РИА Новости, 08.07.2023
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03:21 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/korabli-1882921028.html
Корабли проекта 22160 планируют усилить "Калибрами" и ЗРК "Ресурс"
Корабли проекта 22160 планируют усилить "Калибрами" и ЗРК "Ресурс" - РИА Новости, 08.07.2023
Корабли проекта 22160 планируют усилить "Калибрами" и ЗРК "Ресурс"
Патрульные корабли типа "Павел Державин" проекта 22160 предлагается модернизировать и установить на них ракетный комплекс "Калибр" и зенитный ракетный комплекс... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T03:21
2023-07-08T03:21
ренат мистахов
безопасность
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Патрульные корабли типа "Павел Державин" проекта 22160 предлагается модернизировать и установить на них ракетный комплекс "Калибр" и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Ресурс", сообщил в субботу РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Ранее ряд СМИ сообщали о потере флотом интереса к продолжению серии патрульных кораблей проекта 22160 на основе опыта их применения в спецоперации. Однако, в 2022 году сообщалось, что серия может быть продолжена. Более того, предлагалось довооружить корабль ударными и зенитными ракетными комплексами. "Проектантом, в соответствии с результатом строительства "патрульника", а также с предложениями и требованиями потенциальных заказчиков, была проведена модернизация и актуализация ряда параметров и замена некоторых систем. Модернизированная версия корабля проекта 22160 дополнена управляемым ракетным оружием и многоканальным зенитно-ракетным комплексом "Ресурс", - сообщил Мистахов. По его словам, интерес к данному проекту актуален в связи с применением модульной концепции вооружения. "Для продвижения данного проекта силовым структурам нужна была проработка и представление облика корабля с конкретизированной установкой на нем вооружения, систем и комплексов", - добавил собеседник агентства. Патрульные корабли 22160 строятся на Зеленодольском заводе имени Горького (входит в "Ак Барс"). Эти корабли спроектированы и построены с применением модульной концепции вооружения. Патрульные корабли проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны в мирное время и обеспечения устойчивости сил и объектов флота в военное время при обороне районов базирования. Автономность плавания кораблей проекта составляет 60 суток, они способны развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение около 1700 тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания - до 6000 морских миль.
https://ria.ru/20230706/vmf-1882488862.html
https://ria.ru/20230704/korabli-1882039877.html
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ренат мистахов, безопасность
Ренат Мистахов, Безопасность
Корабли проекта 22160 планируют усилить "Калибрами" и ЗРК "Ресурс"

Глава "Ак Барса" Мистахов: корабли проекта 22160 могут усилить "Калибрами" и ЗРК "Ресурс"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПатрульный корабль "Павел Державин"
Патрульный корабль Павел Державин - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Патрульный корабль "Павел Державин". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Патрульные корабли типа "Павел Державин" проекта 22160 предлагается модернизировать и установить на них ракетный комплекс "Калибр" и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Ресурс", сообщил в субботу РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Ранее ряд СМИ сообщали о потере флотом интереса к продолжению серии патрульных кораблей проекта 22160 на основе опыта их применения в спецоперации. Однако, в 2022 году сообщалось, что серия может быть продолжена. Более того, предлагалось довооружить корабль ударными и зенитными ракетными комплексами.
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"Проектантом, в соответствии с результатом строительства "патрульника", а также с предложениями и требованиями потенциальных заказчиков, была проведена модернизация и актуализация ряда параметров и замена некоторых систем. Модернизированная версия корабля проекта 22160 дополнена управляемым ракетным оружием и многоканальным зенитно-ракетным комплексом "Ресурс", - сообщил Мистахов.
По его словам, интерес к данному проекту актуален в связи с применением модульной концепции вооружения.
"Для продвижения данного проекта силовым структурам нужна была проработка и представление облика корабля с конкретизированной установкой на нем вооружения, систем и комплексов", - добавил собеседник агентства.
Патрульные корабли 22160 строятся на Зеленодольском заводе имени Горького (входит в "Ак Барс"). Эти корабли спроектированы и построены с применением модульной концепции вооружения. Патрульные корабли проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны в мирное время и обеспечения устойчивости сил и объектов флота в военное время при обороне районов базирования.
Автономность плавания кораблей проекта составляет 60 суток, они способны развивать скорость до 30 узлов, имеют водоизмещение около 1700 тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания - до 6000 морских миль.
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