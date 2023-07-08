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У ИИ нет возможности перехватывать контроль, считают в Microsoft - РИА Новости, 08.07.2023
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05:18 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/kontrol-1882924002.html
У ИИ нет возможности перехватывать контроль, считают в Microsoft
У ИИ нет возможности перехватывать контроль, считают в Microsoft - РИА Новости, 08.07.2023
У ИИ нет возможности перехватывать контроль, считают в Microsoft
Руководитель отдела искусственного интеллекта (ИИ) в компании Microsoft Эрик Бойд считает, что у ИИ нет возможности перехватить контроль. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T05:18
2023-07-08T05:18
в мире
джо байден
microsoft corporation
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Руководитель отдела искусственного интеллекта (ИИ) в компании Microsoft Эрик Бойд считает, что у ИИ нет возможности перехватить контроль. &quot;Люди говорят о том, как искусственный интеллект берет управление на себя, но у него нет возможности перехватить контроль. Это модели, которые выдают текст как результат&quot;, - сказал Бойд в интервью британскому телеканалу Sky News.Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявлял, что ИИ, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества, правительства и компании должны быть очень осторожны с его использованием, В июне в докладе, представленном полковником ВВС США Такером Хэмилтоном на мероприятии Королевского аэронавтического общества в Великобритании, рассказывалось о симуляции поражения ударным БПЛА зенитных систем противника: система ИИ военно-воздушных сил, приняв вмешательство оператора за помеху в достижении главной цели, атаковала его самого. Ранее СМИ сообщали, что в некоторых странах уже начали рассматривать возможности ограничить риски использования ИИ. Администрация президента США Джо Байдена начала изучать вопрос о необходимости проверки работы программ, основанных на искусственном интеллекте, таких как чат-бот ChatGPT, на фоне опасений, что их могут использовать для совершения преступлений и распространения дезинформации. Управление по вопросам киберпространства КНР представило проект мер по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта, в которых, в частности, отмечается, что генерируемый контент должен воплощать "базовые социалистические ценности". Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов заявлял в интервью РИА Новости, что российские власти разрабатывают полноценный закон об искусственном интеллекте.
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в мире, джо байден, microsoft corporation
В мире, Джо Байден, Microsoft Corporation
У ИИ нет возможности перехватывать контроль, считают в Microsoft

Глава отдела ИИ в Microsoft Бойд уверен, что искусственный интеллект не захватит контроль

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Офис Microsoft на Манхэттене. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Руководитель отдела искусственного интеллекта (ИИ) в компании Microsoft Эрик Бойд считает, что у ИИ нет возможности перехватить контроль.
«

"Люди говорят о том, как искусственный интеллект берет управление на себя, но у него нет возможности перехватить контроль. Это модели, которые выдают текст как результат", - сказал Бойд в интервью британскому телеканалу Sky News.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявлял, что ИИ, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества, правительства и компании должны быть очень осторожны с его использованием,
В июне в докладе, представленном полковником ВВС США Такером Хэмилтоном на мероприятии Королевского аэронавтического общества в Великобритании, рассказывалось о симуляции поражения ударным БПЛА зенитных систем противника: система ИИ военно-воздушных сил, приняв вмешательство оператора за помеху в достижении главной цели, атаковала его самого.
Ранее СМИ сообщали, что в некоторых странах уже начали рассматривать возможности ограничить риски использования ИИ. Администрация президента США Джо Байдена начала изучать вопрос о необходимости проверки работы программ, основанных на искусственном интеллекте, таких как чат-бот ChatGPT, на фоне опасений, что их могут использовать для совершения преступлений и распространения дезинформации. Управление по вопросам киберпространства КНР представило проект мер по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта, в которых, в частности, отмечается, что генерируемый контент должен воплощать "базовые социалистические ценности". Замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов заявлял в интервью РИА Новости, что российские власти разрабатывают полноценный закон об искусственном интеллекте.
Офис компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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