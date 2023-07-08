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В Херсонской области начали выплачивать компенсации за ущерб от наводнения - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 08.07.2023 (обновлено: 14:31 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/kompensatsii-1882963925.html
В Херсонской области начали выплачивать компенсации за ущерб от наводнения
В Херсонской области начали выплачивать компенсации за ущерб от наводнения - РИА Новости, 08.07.2023
В Херсонской области начали выплачивать компенсации за ущерб от наводнения
В Херсонской области начали выплачивать компенсации за ущерб, причиненный наводнением после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава регионального правительства... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T13:54
2023-07-08T14:31
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
андрей алексеенко
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. В Херсонской области начали выплачивать компенсации за ущерб, причиненный наводнением после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в Telegram-канале. &quot;Если вода причинила частичный ущерб — это 50 тысяч рублей на каждого члена семьи. Если же имущество было затоплено полностью и уничтожено — то по 100 тысяч рублей на человека. Первые выплаты получили жители Новокаховского округа&quot;, — написал он.По словам Алексеенко, все жители 15-километровой зоны вдоль Днепра по-прежнему могут оформить жилищный сертификат, по которому приобретение нового жилья взамен разрушенного наводнением или обстрелами оплачивается государством. &quot;Первоочередные выплаты по десять тысяч рублей на сегодня получили более 13 тысяч пострадавших&quot;, — добавил глава правительства.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков оказались полностью затопленными. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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происшествия, херсонская область , андрей алексеенко, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Андрей Алексеенко, Разрушение Каховской ГЭС
В Херсонской области начали выплачивать компенсации за ущерб от наводнения

Глава херсонского правительства Алексеенко сообщил о компенсациях за ущерб от наводнения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМужчина плывет на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области, затопленному водой после разрушения Каховской ГЭС
Мужчина плывет на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области, затопленному водой после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Мужчина плывет на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области, затопленному водой после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. В Херсонской области начали выплачивать компенсации за ущерб, причиненный наводнением после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в Telegram-канале.
«

"Если вода причинила частичный ущерб — это 50 тысяч рублей на каждого члена семьи. Если же имущество было затоплено полностью и уничтожено — то по 100 тысяч рублей на человека. Первые выплаты получили жители Новокаховского округа", — написал он.

По словам Алексеенко, все жители 15-километровой зоны вдоль Днепра по-прежнему могут оформить жилищный сертификат, по которому приобретение нового жилья взамен разрушенного наводнением или обстрелами оплачивается государством.
«

"Первоочередные выплаты по десять тысяч рублей на сегодня получили более 13 тысяч пострадавших", — добавил глава правительства.

В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков оказались полностью затопленными. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьАндрей АлексеенкоРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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