https://ria.ru/20230708/kompensatsii-1882963925.html

В Херсонской области начали выплачивать компенсации за ущерб от наводнения

В Херсонской области начали выплачивать компенсации за ущерб от наводнения - РИА Новости, 08.07.2023

В Херсонской области начали выплачивать компенсации за ущерб от наводнения

В Херсонской области начали выплачивать компенсации за ущерб, причиненный наводнением после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава регионального правительства... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T13:54

2023-07-08T13:54

2023-07-08T14:31

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

андрей алексеенко

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости. В Херсонской области начали выплачивать компенсации за ущерб, причиненный наводнением после разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в Telegram-канале. "Если вода причинила частичный ущерб — это 50 тысяч рублей на каждого члена семьи. Если же имущество было затоплено полностью и уничтожено — то по 100 тысяч рублей на человека. Первые выплаты получили жители Новокаховского округа", — написал он.По словам Алексеенко, все жители 15-километровой зоны вдоль Днепра по-прежнему могут оформить жилищный сертификат, по которому приобретение нового жилья взамен разрушенного наводнением или обстрелами оплачивается государством. "Первоочередные выплаты по десять тысяч рублей на сегодня получили более 13 тысяч пострадавших", — добавил глава правительства.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны украинских войск привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Начался нерегулируемый сброс воды, города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань, десятки сел и поселков оказались полностью затопленными. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

херсонская область

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