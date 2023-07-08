Рейтинг@Mail.ru
В Коломне за сутки выпало три четверти июльской нормы осадков - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/kolomna-1882945286.html
В Коломне за сутки выпало три четверти июльской нормы осадков
В Коломне за сутки выпало три четверти июльской нормы осадков - РИА Новости, 08.07.2023
В Коломне за сутки выпало три четверти июльской нормы осадков
В подмосковной Коломне за сутки выпало три четверти месячной нормы осадков июля, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T10:55
2023-07-08T10:55
коломна
московская область (подмосковье)
красногорск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882944550_0:690:1608:1595_1920x0_80_0_0_806ed13bd5d95a2c8f0548c36ae22592.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В подмосковной Коломне за сутки выпало три четверти месячной нормы осадков июля, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Коломна за минувшую ночь получила 35 миллиметров осадков. Это в дополнение к 18 миллиметрам, выпавшим вчера днём. Итого за последние 24 часа в подмосковном городе выпало 53 миллиметра дождя, что составляет более 3/4 от месячной нормы июля", - рассказал Леус. Ранее в городском округе Коломны, где из-за непогоды затопило три улицы и площадь, без электричества осталось почти 20 населенных пунктов, специалисты уже приступили к работе, сообщил глава городского округа Александр Гречищев. По его словам, есть затопленные автомобили, а также протечки кровель и заливы подвалов в многоквартирных домах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в числе городов, сильнее всего ощутивших на себе последствия непогоды, - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Коммунальные службы переходят на усиленный режим из-за последствий непогоды. Вокзал в Коломне после сильного ливня работает в штатном режиме, движение поездов по станции не прерывалось.
https://ria.ru/20230707/volny-1882767554.html
коломна
московская область (подмосковье)
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882944550_0:539:1608:1745_1920x0_80_0_0_3aafcf9c4c8f537b4b0684fc7e83cac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коломна, московская область (подмосковье), красногорск, общество
Коломна, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Общество
В Коломне за сутки выпало три четверти июльской нормы осадков

Синоптик Леус: в Коломне за сутки выпало 54 миллиметра осадков, это 3/4 месячной нормы

Последствия сильного дождя в Коломне. Кадр видео очевидца
Последствия сильного дождя в Коломне. Кадр видео очевидца
Последствия сильного дождя в Коломне. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В подмосковной Коломне за сутки выпало три четверти месячной нормы осадков июля, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Коломна за минувшую ночь получила 35 миллиметров осадков. Это в дополнение к 18 миллиметрам, выпавшим вчера днём. Итого за последние 24 часа в подмосковном городе выпало 53 миллиметра дождя, что составляет более 3/4 от месячной нормы июля", - рассказал Леус.
Ранее в городском округе Коломны, где из-за непогоды затопило три улицы и площадь, без электричества осталось почти 20 населенных пунктов, специалисты уже приступили к работе, сообщил глава городского округа Александр Гречищев. По его словам, есть затопленные автомобили, а также протечки кровель и заливы подвалов в многоквартирных домах.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в числе городов, сильнее всего ощутивших на себе последствия непогоды, - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Коммунальные службы переходят на усиленный режим из-за последствий непогоды. Вокзал в Коломне после сильного ливня работает в штатном режиме, движение поездов по станции не прерывалось.
Люди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Синоптик предупредила о температурных волнах в Москве в июле
7 июля, 12:35
 
КоломнаМосковская область (Подмосковье)КрасногорскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала