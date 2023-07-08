https://ria.ru/20230708/kolomna-1882945286.html

В Коломне за сутки выпало три четверти июльской нормы осадков

В Коломне за сутки выпало три четверти июльской нормы осадков - РИА Новости, 08.07.2023

В Коломне за сутки выпало три четверти июльской нормы осадков

В подмосковной Коломне за сутки выпало три четверти месячной нормы осадков июля, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T10:55

2023-07-08T10:55

2023-07-08T10:55

коломна

московская область (подмосковье)

красногорск

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В подмосковной Коломне за сутки выпало три четверти месячной нормы осадков июля, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Коломна за минувшую ночь получила 35 миллиметров осадков. Это в дополнение к 18 миллиметрам, выпавшим вчера днём. Итого за последние 24 часа в подмосковном городе выпало 53 миллиметра дождя, что составляет более 3/4 от месячной нормы июля", - рассказал Леус. Ранее в городском округе Коломны, где из-за непогоды затопило три улицы и площадь, без электричества осталось почти 20 населенных пунктов, специалисты уже приступили к работе, сообщил глава городского округа Александр Гречищев. По его словам, есть затопленные автомобили, а также протечки кровель и заливы подвалов в многоквартирных домах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в числе городов, сильнее всего ощутивших на себе последствия непогоды, - Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Коммунальные службы переходят на усиленный режим из-за последствий непогоды. Вокзал в Коломне после сильного ливня работает в штатном режиме, движение поездов по станции не прерывалось.

https://ria.ru/20230707/volny-1882767554.html

коломна

московская область (подмосковье)

красногорск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

коломна, московская область (подмосковье), красногорск, общество