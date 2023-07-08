Рейтинг@Mail.ru
Коалиция по кассетным боеприпасам заявила о потрясении после решения США - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/koalitsiya-1882918898.html
Коалиция по кассетным боеприпасам заявила о потрясении после решения США
Коалиция по кассетным боеприпасам заявила о потрясении после решения США - РИА Новости, 08.07.2023
Коалиция по кассетным боеприпасам заявила о потрясении после решения США
Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину,... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T02:17
2023-07-08T02:17
украина
сша
донбасс
игорь конашенков
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882726110_0:0:3482:1959_1920x0_80_0_0_31e8edfd2dda40b1e5db7ba489bed00d.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину, следует из заявления. "Решение администрации (президента США Джо - ред.) Байдена о передаче кассетных боеприпасов будет способствовать ужасным жертвам среди украинского мирного населения, как немедленно (после их применения - ред), так и в течение многих лет", - заявил заместитель председателя правления Коалиции по кассетным боеприпасам Пол Хэннон. Как отмечается в заявлении, Хэннон добавил, что использование кассетных боеприпасов "усугубляет и без того масштабное загрязнение Украины взрывоопасными пережитками и наземными минами". "Государства-участники конвенции по кассетным боеприпасам должны выступить против любой передачи и использования этого оружия", - говорится в заявлении. Коалиция по кассетным боеприпасам также призывает участников конфликта на Украине не применять это оружие "из-за предсказуемого вреда гражданскому населению". США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
https://ria.ru/20230708/ssha-1882917942.html
украина
сша
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882726110_606:0:3218:1959_1920x0_80_0_0_085a2288ba0816e2b94e59fd4c06dfa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, донбасс, игорь конашенков, вооруженные силы украины, в мире
Украина, США, Донбасс, Игорь Конашенков, Вооруженные силы Украины, В мире
Коалиция по кассетным боеприпасам заявила о потрясении после решения США

Коалиция по кассетным боеприпасам потрясена решением США поставить это оружие Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin Raughton
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину, следует из заявления.
«
"Решение администрации (президента США Джо - ред.) Байдена о передаче кассетных боеприпасов будет способствовать ужасным жертвам среди украинского мирного населения, как немедленно (после их применения - ред), так и в течение многих лет", - заявил заместитель председателя правления Коалиции по кассетным боеприпасам Пол Хэннон.
Как отмечается в заявлении, Хэннон добавил, что использование кассетных боеприпасов "усугубляет и без того масштабное загрязнение Украины взрывоопасными пережитками и наземными минами".
"Государства-участники конвенции по кассетным боеприпасам должны выступить против любой передачи и использования этого оружия", - говорится в заявлении.
Коалиция по кассетным боеприпасам также призывает участников конфликта на Украине не применять это оружие "из-за предсказуемого вреда гражданскому населению".
США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Кеннеди-младший раскритиковал передачу Украине кассетных снарядов
Вчера, 01:54
 
УкраинаСШАДонбассИгорь КонашенковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала