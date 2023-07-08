Коалиция по кассетным боеприпасам заявила о потрясении после решения США
Коалиция по кассетным боеприпасам потрясена решением США поставить это оружие Украине
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину, следует из заявления.
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"Решение администрации (президента США Джо - ред.) Байдена о передаче кассетных боеприпасов будет способствовать ужасным жертвам среди украинского мирного населения, как немедленно (после их применения - ред), так и в течение многих лет", - заявил заместитель председателя правления Коалиции по кассетным боеприпасам Пол Хэннон.
Как отмечается в заявлении, Хэннон добавил, что использование кассетных боеприпасов "усугубляет и без того масштабное загрязнение Украины взрывоопасными пережитками и наземными минами".
"Государства-участники конвенции по кассетным боеприпасам должны выступить против любой передачи и использования этого оружия", - говорится в заявлении.
Коалиция по кассетным боеприпасам также призывает участников конфликта на Украине не применять это оружие "из-за предсказуемого вреда гражданскому населению".
США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.