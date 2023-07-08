https://ria.ru/20230708/koalitsiya-1882918898.html

Коалиция по кассетным боеприпасам заявила о потрясении после решения США

Коалиция по кассетным боеприпасам заявила о потрясении после решения США - РИА Новости, 08.07.2023

Коалиция по кассетным боеприпасам заявила о потрясении после решения США

Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину,... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T02:17

2023-07-08T02:17

2023-07-08T02:17

украина

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донбасс

игорь конашенков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину, следует из заявления. "Решение администрации (президента США Джо - ред.) Байдена о передаче кассетных боеприпасов будет способствовать ужасным жертвам среди украинского мирного населения, как немедленно (после их применения - ред), так и в течение многих лет", - заявил заместитель председателя правления Коалиции по кассетным боеприпасам Пол Хэннон. Как отмечается в заявлении, Хэннон добавил, что использование кассетных боеприпасов "усугубляет и без того масштабное загрязнение Украины взрывоопасными пережитками и наземными минами". "Государства-участники конвенции по кассетным боеприпасам должны выступить против любой передачи и использования этого оружия", - говорится в заявлении. Коалиция по кассетным боеприпасам также призывает участников конфликта на Украине не применять это оружие "из-за предсказуемого вреда гражданскому населению". США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.

https://ria.ru/20230708/ssha-1882917942.html

украина

сша

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украина, сша, донбасс, игорь конашенков, вооруженные силы украины, в мире