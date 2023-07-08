https://ria.ru/20230708/klimat-1882928020.html

Йеллен призвала Китай вместе с США бороться с климатическими изменениями

Йеллен призвала Китай вместе с США бороться с климатическими изменениями - РИА Новости, 08.07.2023

Йеллен призвала Китай вместе с США бороться с климатическими изменениями

США и Китай должны вместе бороться с изменениями климата, так как их сотрудничество может привести к "глобальным прорывам", заявила министр финансов США Джанет... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T07:24

2023-07-08T07:24

2023-07-08T07:24

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джанет йеллен

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США и Китай должны вместе бороться с изменениями климата, так как их сотрудничество может привести к "глобальным прорывам", заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в Пекине. "Изменение климата стоит на первом месте в списке глобальных проблем, США и Китай должны работать вместе, чтобы справиться с этой экзистенциальной угрозой. История показывает нам, на что способны наши две страны: моменты сотрудничества по климату между США и Китаем сделали возможными глобальные прорывы, включая Парижское соглашение", - заявила Йеллен, её слова приводит пресс-служба минфина США. Министр финансов США отметила, что она и американский президент Джо Байден считают, что несмотря на то, что между Пекином и Вашингтоном существуют разногласия, в их интересах "вывести отношения на более верный путь и поддерживать открытые и честные линии связи". "Будучи двумя крупнейшими в мире производителями парниковых газов и крупнейшими инвесторами в возобновляемые источники энергии, мы несем вместе ответственность, а также способны возглавить процесс", - добавила Йеллен. Йеллен 6-9 июля находится в Китае с визитом, который, по ее словам, дает возможность отладить связи между странами во избежание недопонимания в ситуации, когда американцы принимают меры в интересах национальной безопасности.

https://ria.ru/20230706/obse-1882571832.html

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в мире, сша, китай, пекин, джанет йеллен, джо байден