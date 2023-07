https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

"Украина станет выжженной землей". Киев решился на отчаянный шаг

Президент США одобрил передачу Украине американских кассетных боеприпасов. Однако даже американские союзники выступили против. О последствиях решения Джо...

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Президент США одобрил передачу Украине американских кассетных боеприпасов. Однако даже американские союзники выступили против. О последствиях решения Джо Байдена — в материале РИА Новости.Длительные дискуссииКак правило, такие снаряды применяют для поражения пехоты на больших площадях. Но бывает, что кассеты не детонируют, надолго остаются лежать на земле и даже спустя годы представляют угрозу для мирного населения.Из-за этого Соединенные Штаты колебались. Первые призывы передать Киеву кластерные боеприпасы звучали еще в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда в НАТО от этой идеи отказались.Затем тему подняли в марте. Агентство Reuters со ссылкой на конгрессменов Адама Смита и Джейсона Кроу писало, что Украина рассчитывает получить бомбы CBU-100, также известные как Mk-20. Они весят 222 килограмма и начинены 247 противотанковыми суббоеприпасами Mk-118.Но и тогда запросы решили не удовлетворять. "Кассетные бомбы не видят разницы между российским солдатом и украинским ребенком, в отличие от самолетов и ракет, которые наводятся людьми", — писала в марте The Washington Post.Теперь же мнение Белого дома и по этому вопросу изменилось. Однако вокруг решения все ходят споры.Протесты конгрессаКак отмечает издание Politico, в американском истеблишменте не все поддерживают эту идею.Конгрессвумен Ильхан Омар и ее коллега Сара Джейкобс в четверг представили поправки к военному бюджету, которые запрещают поставку кассетных боеприпасов."Есть те, кто на 100 процентов за, и те, кто на 100 процентов против. Есть те, кто колеблется в связи с угрозой неразорвавшихся субэлементов. Их также беспокоит оценка такого шага союзниками по НАТО", — отметил сенатор Майк Куигли.В руководстве альянса заявили, что у них "нет своей позиции" по вопросу. Однако отдельные члены объединения высказались против поставок — Германия и Австрия."К нам, как к государству-участнику, применяется соглашение Осло", — подчеркнула глава немецкого МИД Анналена Бербок.Речь идет о принятой в 2008-м конвенции, запрещающей применение "кассетников". К ней присоединились более 110 стран. Но в этом ряду нет ни США, ни Украины, ни России. Индия и Китай, к примеру, также не подписывали документ. В то же время многие партнеры Вашингтона — в частности, большинство стран ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Япония — его ратифицировали.Неразорвавшиеся боеприпасыТем не менее, решение уже принято. Новый тип снарядов войдет в пакет помощи стоимостью 800 миллионов долларов — наряду с БМП "Брэдли" и "Страйкер".По данным The Washington Post, речь пока идет о поставках артиллерийских снарядов М864 калибра 155 миллиметров, которые производятся с 1987 года, весят около 47 килограммов и содержат суббоеприпасы двух видов: 48 штук М42 и 24 — М46, каждый — по 200 граммов. Считается, что они более эффективны против солдат в укреплениях, нежели обычные осколочно-фугасные снаряды.При этом, как пишет The Washington Post, последняя публичная оценка пригодности конкретно этого образца проводилась более 20 лет назад. Тогда доля неразорвавшихся снарядов составила шесть процентов.Указ президента США позволит обойти американский закон, запрещающий производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с коэффициентом отказов более одного процента.В Пентагоне вдруг заговорили о "новых данных", основанных на аудите трехлетней давности. Военные утверждают, что среди хранящихся на складах кассет доля бракованных составляла не более 2,35 процента.Однако это противоречит отчету Исследовательской службы конгресса за 2022 год. В документе отмечено, что производители занижают показатели: заявляют о двух-пяти процентах отказов. Но армейские саперы утверждают, что неразорвавшихся боеприпасов больше — от десяти до 20 процентов.Несмотря на то что США использовали этот тип вооружений во всех крупных кампаниях со времен войны в Корее, их производство прекратили в 2016 году. По оценкам Human Rights Watch, в американских арсеналах остается 4,7 миллиона кассетных реактивных снарядов и бомб, содержащих более 500 миллионов субэлементов.В США не скрывают, что принимали решение о передаче кассет на фоне неудач ВСУ на фронте и острого снарядного голода. Как отмечает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, поставка кластерных снарядов станет временной мерой — пока американский ВПК наращивает производство обычных. Подвижек ожидают к следующей весне.Однако, даже если Украине удастся добиться хоть каких-то успехов в зоне боевых действий, неразорвавшиеся бомбы станут многолетней проблемой. Пример Вьетнама, Ирака и бывших стран Югославии наглядно это показывает.

