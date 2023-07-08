https://ria.ru/20230708/kanada-1882963158.html

Канада не поддержала применение кассетных боеприпасов, сообщили СМИ

Канада не поддержала применение кассетных боеприпасов, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2023

Канада не поддержала применение кассетных боеприпасов, сообщили СМИ

Власти Канады заявляют, что выступают против применения кассетных боеприпасов на фоне обещания США об их передаче Украине, соответствующее заявление было... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T13:46

2023-07-08T13:46

2023-07-08T13:46

специальная военная операция на украине

в мире

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канада

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Власти Канады заявляют, что выступают против применения кассетных боеприпасов на фоне обещания США об их передаче Украине, соответствующее заявление было сделано телеканалу CTV News. "Мы не поддерживаем применение кассетных боеприпасов и привержены обязательству положить конец последствиям применения кассетных боеприпасов для гражданского населения, в особенности для детей", - передает телеканал слова канадских властей. Позиция канадских властей, как сообщили власти телеканалу, связана с тем, что Канада ратифицировала международный договор по кассетным боеприпасам, который запрещает их производство, применение, передачу и хранение. "Канада в полной мере соблюдает конвенцию, и мы серьезно относимся к своему обязательству в рамках этого документа по содействию его принятию всеми странами", - говорится в заявлении. США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности крупного города Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато, канада