https://ria.ru/20230708/izrail-1882912480.html

МИД Израиля назвал неуместной критику отношений с Россией от посла Украины

МИД Израиля назвал неуместной критику отношений с Россией от посла Украины - РИА Новости, 08.07.2023

МИД Израиля назвал неуместной критику отношений с Россией от посла Украины

Критика со стороны посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука касательно каких-либо позитивных эпизодов в развитии российско-израильских отношений "неуместна",... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T00:06

2023-07-08T00:06

2023-07-08T00:06

израиль

биньямин нетаньяху

оон

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Критика со стороны посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука касательно каких-либо позитивных эпизодов в развитии российско-израильских отношений "неуместна", заявил глава МИД еврейского государства Эли Коэн. На этой неделе Корнийчук должен был явиться в МИД Израиля для разъяснительной беседы в свете недавнего заявления посольства Украины в Тель-Авиве, в котором позиция Израиля по украинском конфликту была названа "пророссийской", а в адрес правительства еврейского государства содержались упреки по поводу "практически отсутствующей" помощи Киеву. Среди прочего, украинская дипломатическая миссия в Тель-Авиве выразила недоумение в связи с тем, что Израиль преподносит как "большое достижение" договоренность с Москвой об открытии в Иерусалиме секции консульского отдела посольства России в Израиле. Также в посольстве Украины считают, что израильские чиновники, посещающие мероприятия посольства России, демонстрируют "вопиющее пренебрежение моральными границами". "Заявление посла было неуместным. Я бы очень хотел, чтобы посольство Украины, следуя примеру посольств США и России, открыло филиал в Иерусалиме. Одной из целей, которую я поставил перед собой в начале своего срока на посту министра иностранных дел, было укрепление позиций Иерусалима ... Это не было каким-то специфическим решением. Общая политика заключается в том, чтобы позволить любой стране, с которой у нас есть дипломатические отношения, открыть посольство в Иерусалиме", - заявил Коэн в интервью газете "Маарив". По словам главы МИД Израиля, договоренности с Россией об открытии в Иерусалиме секции консульского отдела посольства в Израиле не происходят за счет отношений и поддержки Израилем Украины в ООН или оказания гуманитарной помощи. В середине июня российская дипломатическая миссия в Тель-Авиве сообщила, что Россия и Израиль финализировали и подписали документы об уточнении границ и площади российского земельного участка в Западном Иерусалиме, который будет использован для строительства зданий и открытия там секции консульского отдела посольства России в Израиле. Коэн назвал Россию доминирующем игроком на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, с чем необходимо считаться. "Мы (Израиль) не находимся в положении Испании или Португалии, которые могут бить тревогу издалека, мы практически делим границу с Россией в Сирии", - заявил министр. На вопрос о том, был ли в итоге Корнийчук вызван в МИД Израиля, Коэн ответил утвердительно, однако ни израильское внешнеполитическое ведомство, ни украинская дипломатическая миссия в Тель-Авиве не публиковали заявлений о том, что "разъяснительная беседа" состоялась. "Ему скажут, что Государство Израиль поддерживает Украину в трудную минуту и ​​во многом помогает ей, несмотря на политические сложности и несмотря на то, что Россия является значимым игроком на Ближнем Востоке, поэтому здесь не место для заявлений в том виде, в котором он высказался", - сказал Коэн в интервью израильскому изданию. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран.

https://ria.ru/20230627/izrail-1880767840.html

https://ria.ru/20230625/politika-1880374213.html

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израиль, биньямин нетаньяху, оон, украина, россия, в мире