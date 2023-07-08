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МИД Израиля назвал неуместной критику отношений с Россией от посла Украины - РИА Новости, 08.07.2023
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00:06 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/izrail-1882912480.html
МИД Израиля назвал неуместной критику отношений с Россией от посла Украины
МИД Израиля назвал неуместной критику отношений с Россией от посла Украины - РИА Новости, 08.07.2023
МИД Израиля назвал неуместной критику отношений с Россией от посла Украины
Критика со стороны посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука касательно каких-либо позитивных эпизодов в развитии российско-израильских отношений "неуместна",... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T00:06
2023-07-08T00:06
израиль
биньямин нетаньяху
оон
украина
россия
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Критика со стороны посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука касательно каких-либо позитивных эпизодов в развитии российско-израильских отношений "неуместна", заявил глава МИД еврейского государства Эли Коэн. На этой неделе Корнийчук должен был явиться в МИД Израиля для разъяснительной беседы в свете недавнего заявления посольства Украины в Тель-Авиве, в котором позиция Израиля по украинском конфликту была названа "пророссийской", а в адрес правительства еврейского государства содержались упреки по поводу "практически отсутствующей" помощи Киеву. Среди прочего, украинская дипломатическая миссия в Тель-Авиве выразила недоумение в связи с тем, что Израиль преподносит как "большое достижение" договоренность с Москвой об открытии в Иерусалиме секции консульского отдела посольства России в Израиле. Также в посольстве Украины считают, что израильские чиновники, посещающие мероприятия посольства России, демонстрируют "вопиющее пренебрежение моральными границами". "Заявление посла было неуместным. Я бы очень хотел, чтобы посольство Украины, следуя примеру посольств США и России, открыло филиал в Иерусалиме. Одной из целей, которую я поставил перед собой в начале своего срока на посту министра иностранных дел, было укрепление позиций Иерусалима ... Это не было каким-то специфическим решением. Общая политика заключается в том, чтобы позволить любой стране, с которой у нас есть дипломатические отношения, открыть посольство в Иерусалиме", - заявил Коэн в интервью газете "Маарив". По словам главы МИД Израиля, договоренности с Россией об открытии в Иерусалиме секции консульского отдела посольства в Израиле не происходят за счет отношений и поддержки Израилем Украины в ООН или оказания гуманитарной помощи. В середине июня российская дипломатическая миссия в Тель-Авиве сообщила, что Россия и Израиль финализировали и подписали документы об уточнении границ и площади российского земельного участка в Западном Иерусалиме, который будет использован для строительства зданий и открытия там секции консульского отдела посольства России в Израиле. Коэн назвал Россию доминирующем игроком на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, с чем необходимо считаться. "Мы (Израиль) не находимся в положении Испании или Португалии, которые могут бить тревогу издалека, мы практически делим границу с Россией в Сирии", - заявил министр. На вопрос о том, был ли в итоге Корнийчук вызван в МИД Израиля, Коэн ответил утвердительно, однако ни израильское внешнеполитическое ведомство, ни украинская дипломатическая миссия в Тель-Авиве не публиковали заявлений о том, что "разъяснительная беседа" состоялась. "Ему скажут, что Государство Израиль поддерживает Украину в трудную минуту и ​​во многом помогает ей, несмотря на политические сложности и несмотря на то, что Россия является значимым игроком на Ближнем Востоке, поэтому здесь не место для заявлений в том виде, в котором он высказался", - сказал Коэн в интервью израильскому изданию. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран.
https://ria.ru/20230627/izrail-1880767840.html
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израиль, биньямин нетаньяху, оон, украина, россия, в мире
Израиль, Биньямин Нетаньяху, ООН, Украина, Россия, В мире
МИД Израиля назвал неуместной критику отношений с Россией от посла Украины

МИД Израиля: критика отношений Тель-Авива с Москвой со стороны посла Украины неуместна

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Израиля в Москве
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства Израиля в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Критика со стороны посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука касательно каких-либо позитивных эпизодов в развитии российско-израильских отношений "неуместна", заявил глава МИД еврейского государства Эли Коэн.
На этой неделе Корнийчук должен был явиться в МИД Израиля для разъяснительной беседы в свете недавнего заявления посольства Украины в Тель-Авиве, в котором позиция Израиля по украинском конфликту была названа "пророссийской", а в адрес правительства еврейского государства содержались упреки по поводу "практически отсутствующей" помощи Киеву.
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Среди прочего, украинская дипломатическая миссия в Тель-Авиве выразила недоумение в связи с тем, что Израиль преподносит как "большое достижение" договоренность с Москвой об открытии в Иерусалиме секции консульского отдела посольства России в Израиле. Также в посольстве Украины считают, что израильские чиновники, посещающие мероприятия посольства России, демонстрируют "вопиющее пренебрежение моральными границами".
"Заявление посла было неуместным. Я бы очень хотел, чтобы посольство Украины, следуя примеру посольств США и России, открыло филиал в Иерусалиме. Одной из целей, которую я поставил перед собой в начале своего срока на посту министра иностранных дел, было укрепление позиций Иерусалима ... Это не было каким-то специфическим решением. Общая политика заключается в том, чтобы позволить любой стране, с которой у нас есть дипломатические отношения, открыть посольство в Иерусалиме", - заявил Коэн в интервью газете "Маарив".
По словам главы МИД Израиля, договоренности с Россией об открытии в Иерусалиме секции консульского отдела посольства в Израиле не происходят за счет отношений и поддержки Израилем Украины в ООН или оказания гуманитарной помощи. В середине июня российская дипломатическая миссия в Тель-Авиве сообщила, что Россия и Израиль финализировали и подписали документы об уточнении границ и площади российского земельного участка в Западном Иерусалиме, который будет использован для строительства зданий и открытия там секции консульского отдела посольства России в Израиле.
Коэн назвал Россию доминирующем игроком на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, с чем необходимо считаться.
"Мы (Израиль) не находимся в положении Испании или Португалии, которые могут бить тревогу издалека, мы практически делим границу с Россией в Сирии", - заявил министр.
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На вопрос о том, был ли в итоге Корнийчук вызван в МИД Израиля, Коэн ответил утвердительно, однако ни израильское внешнеполитическое ведомство, ни украинская дипломатическая миссия в Тель-Авиве не публиковали заявлений о том, что "разъяснительная беседа" состоялась.
"Ему скажут, что Государство Израиль поддерживает Украину в трудную минуту и ​​во многом помогает ей, несмотря на политические сложности и несмотря на то, что Россия является значимым игроком на Ближнем Востоке, поэтому здесь не место для заявлений в том виде, в котором он высказался", - сказал Коэн в интервью израильскому изданию.
Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран.
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