В Крыму подадут второй иск к Украине
Глава парламента Крыма Константинов заявил об иске к Украине из-за энергетической блокады
Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Второй иск к Украине о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. При этом, если к иску присоединиться частные организации и индивидуальные предприниматели, которые пострадали от блокады, что ущерб может превысить триллион рублей.
"Второй иск будет связан с энергетической блокадой. Убежден, что виновные в организации и совершении преступлений против миллионов крымчан должны понести заслуженное наказание", - сказал Константинов.
По его словам, подсчитать ущерб, нанесенный Крыму энергетической и банковской блокадами, - проще.
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"По ним мы уже имеем осязаемые суммы. Это, в том числе, - затраты на строительство энергомоста, расходы на приобретение генераторов в социальные учреждения и так далее", - подчеркнул глава парламента.
При этом Константинов подчеркнул, что благодаря поддержке всей России сегодня Крым имеет энергетическую независимость от Украины.
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"Но возникает вопрос: почему Россия должна была строить энергетический мост? Разве Украина выстраивала прежнюю систему снабжения энергией Крыма? Нет, это было сделано в период Советского Союза. Тогда какое право преступный режим, засевший в Киеве после государственного переворота 2014 года, имел на то, чтобы эту систему разрушать?", - подчеркнул глава парламента.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя, четвертая нитка заработала в мае 2016 года.