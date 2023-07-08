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В Крыму подадут второй иск к Украине - РИА Новости, 08.07.2023
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13:28 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/isk-1882961215.html
В Крыму подадут второй иск к Украине
В Крыму подадут второй иск к Украине - РИА Новости, 08.07.2023
В Крыму подадут второй иск к Украине
Второй иск к Украине о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T13:28
2023-07-08T13:28
украина
владимир константинов
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Второй иск к Украине о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. При этом, если к иску присоединиться частные организации и индивидуальные предприниматели, которые пострадали от блокады, что ущерб может превысить триллион рублей. "Второй иск будет связан с энергетической блокадой. Убежден, что виновные в организации и совершении преступлений против миллионов крымчан должны понести заслуженное наказание", - сказал Константинов. По его словам, подсчитать ущерб, нанесенный Крыму энергетической и банковской блокадами, - проще. "По ним мы уже имеем осязаемые суммы. Это, в том числе, - затраты на строительство энергомоста, расходы на приобретение генераторов в социальные учреждения и так далее", - подчеркнул глава парламента. При этом Константинов подчеркнул, что благодаря поддержке всей России сегодня Крым имеет энергетическую независимость от Украины. "Но возникает вопрос: почему Россия должна была строить энергетический мост? Разве Украина выстраивала прежнюю систему снабжения энергией Крыма? Нет, это было сделано в период Советского Союза. Тогда какое право преступный режим, засевший в Киеве после государственного переворота 2014 года, имел на то, чтобы эту систему разрушать?", - подчеркнул глава парламента. Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя, четвертая нитка заработала в мае 2016 года.
https://ria.ru/20230610/isk-1877408531.html
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украина, владимир константинов, в мире, республика крым
Украина, Владимир Константинов, В мире, Республика Крым
В Крыму подадут второй иск к Украине

Глава парламента Крыма Константинов заявил об иске к Украине из-за энергетической блокады

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на гору Аю-Даг в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Второй иск к Украине о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск об ущербе бюджету республики от водной блокады полуострова с суммой претензий к Киеву более чем на 152 миллиарда рублей. При этом, если к иску присоединиться частные организации и индивидуальные предприниматели, которые пострадали от блокады, что ущерб может превысить триллион рублей.
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"Второй иск будет связан с энергетической блокадой. Убежден, что виновные в организации и совершении преступлений против миллионов крымчан должны понести заслуженное наказание", - сказал Константинов.
По его словам, подсчитать ущерб, нанесенный Крыму энергетической и банковской блокадами, - проще.
«
"По ним мы уже имеем осязаемые суммы. Это, в том числе, - затраты на строительство энергомоста, расходы на приобретение генераторов в социальные учреждения и так далее", - подчеркнул глава парламента.
При этом Константинов подчеркнул, что благодаря поддержке всей России сегодня Крым имеет энергетическую независимость от Украины.
«
"Но возникает вопрос: почему Россия должна была строить энергетический мост? Разве Украина выстраивала прежнюю систему снабжения энергией Крыма? Нет, это было сделано в период Советского Союза. Тогда какое право преступный режим, засевший в Киеве после государственного переворота 2014 года, имел на то, чтобы эту систему разрушать?", - подчеркнул глава парламента.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя, четвертая нитка заработала в мае 2016 года.
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