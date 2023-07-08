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В Волынской области Украины сожгли икону Божией Матери - РИА Новости, 08.07.2023
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Религия
 
14:37 08.07.2023 (обновлено: 16:26 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/ikona-1882969915.html
В Волынской области Украины сожгли икону Божией Матери
В Волынской области Украины сожгли икону Божией Матери - РИА Новости, 08.07.2023
В Волынской области Украины сожгли икону Божией Матери
В Волынской области на Украине неизвестные сожгли чудотворную икону Пресвятой Богородицы, сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ) РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T14:37
2023-07-08T16:26
религия
украина
волынская область
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
верховная рада украины
россия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Волынской области на Украине неизвестные сожгли чудотворную икону Пресвятой Богородицы, сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ)"В ночь с 6 на 7 июля неизвестные лица совершили акт вандализма возле Святого источника в селе Будятичи Волынской области. В результате инцидента была сожжена чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Будятичевская", молитва, которая была прикреплена рядом, а также уничтожена входная дверь часовни, которая находится на территории возле источника", — говорится в заявлении.Это уже не первый случай вандализма во Владимиро-Волынской епархии. Так, злоумышленники разбивали окна в часовне и совершали другие кощунственные действия, отметили в УПЦ.За последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах запрещают деятельность церкви, а законопроект о ее фактическом запрете уже внесли в Верховную раду.Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230706/lavra-1882510672.html
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украина, волынская область, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, верховная рада украины, россия
Религия, Украина, Волынская область, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Россия
В Волынской области Украины сожгли икону Божией Матери

УПЦ: в Волынской области Украины неизвестные сожгли икону Божией Матери

© Фото : УПЦСгоревшая икона Божией Матери в селе Будятичи Волынской области Украины
Сгоревшая икона Божией Матери в селе Будятичи Волынской области Украины - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© Фото : УПЦ
Сгоревшая икона Божией Матери в селе Будятичи Волынской области Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Волынской области на Украине неизвестные сожгли чудотворную икону Пресвятой Богородицы, сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ)
"В ночь с 6 на 7 июля неизвестные лица совершили акт вандализма возле Святого источника в селе Будятичи Волынской области. В результате инцидента была сожжена чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Будятичевская", молитва, которая была прикреплена рядом, а также уничтожена входная дверь часовни, которая находится на территории возле источника", — говорится в заявлении.
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Это уже не первый случай вандализма во Владимиро-Волынской епархии. Так, злоумышленники разбивали окна в часовне и совершали другие кощунственные действия, отметили в УПЦ.
За последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах запрещают деятельность церкви, а законопроект о ее фактическом запрете уже внесли в Верховную раду.
Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаВолынская областьСитуация вокруг УПЦПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьВерховная Рада УкраиныРоссия
 
 
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