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В Волынской области Украины сожгли икону Божией Матери

В Волынской области Украины сожгли икону Божией Матери - РИА Новости, 08.07.2023

В Волынской области Украины сожгли икону Божией Матери

В Волынской области на Украине неизвестные сожгли чудотворную икону Пресвятой Богородицы, сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ) РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T14:37

2023-07-08T14:37

2023-07-08T16:26

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Волынской области на Украине неизвестные сожгли чудотворную икону Пресвятой Богородицы, сообщается на сайте Украинской православной церкви (УПЦ)"В ночь с 6 на 7 июля неизвестные лица совершили акт вандализма возле Святого источника в селе Будятичи Волынской области. В результате инцидента была сожжена чудотворная икона Пресвятой Богородицы "Будятичевская", молитва, которая была прикреплена рядом, а также уничтожена входная дверь часовни, которая находится на территории возле источника", — говорится в заявлении.Это уже не первый случай вандализма во Владимиро-Волынской епархии. Так, злоумышленники разбивали окна в часовне и совершали другие кощунственные действия, отметили в УПЦ.За последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах запрещают деятельность церкви, а законопроект о ее фактическом запрете уже внесли в Верховную раду.Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230706/lavra-1882510672.html

https://ria.ru/20230624/zakhvat-1880206555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, волынская область, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, верховная рада украины, россия