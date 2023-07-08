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"Ты идиот": американцы набросились на сенатора Грэма из-за Украины
"Ты идиот": американцы набросились на сенатора Грэма из-за Украины - РИА Новости, 08.07.2023
"Ты идиот": американцы набросились на сенатора Грэма из-за Украины
Пользователи Twitter из США резко осадили американского сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T06:42
2023-07-08T06:42
2023-07-08T06:45
в мире
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линдси грэм
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дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из США резко осадили американского сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО.Политик написал на своей странице в социальной сети, что намерен работать над резолюцией, призывающей принять Украину в альянс, вызвав тем самым гневные комментарии пользователей.Одной из первых оставила свой комментарий член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин."Это безумие. Каждый в Вашингтоне должен призывать к миру и прекращению войны на Украине. Не подводи нас к грани третьей мировой войны. Украинский конфликт дестабилизирует Европу и меняет мировую экономику. Америка этого не поддерживает", — заявила конгрессвумен."Нет. Мы не собираемся ввязываться в войну с Россией из-за каких бы то ни было ваших извращенных интересов на Украине", — отметил пользователь Jan Galt."Гори в аду, Линдси. Хватит с нас твоей болтовни о разжигании войны", — возмутился AwakenedOutlaw."Как насчет резолюции, которая вместо этого выводит США из НАТО??", — поинтересовался David Giglio."Американский народ хочет, чтобы правительство и политики США прекратили эскалацию войны в Европе, это не наша война!", — написала Samantha Tango."Линдси, переодевайся и иди сражаться на передовой вместе с Зеленским. Не посылайте наши войска. Иди и делай это сам", — призвал Joey Mannarino."Ты идиот", — коротко сформулировал мнение американцев в своем комментарии бывший член Палаты представителей Флориды Энтони Сабатини.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230708/bayden-1882920747.html
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в мире, украина, сша, россия, линдси грэм, марджори тейлор грин, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, США, Россия, Линдси Грэм, Марджори Тейлор Грин, Дмитрий Песков, НАТО
"Ты идиот": американцы набросились на сенатора Грэма из-за Украины
Пользователи Twitter из США раскритиковали сенатора Линдси Грэма из-за реплики об Украине
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Пользователи Twitter
из США резко осадили американского сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО.
Политик написал на своей странице в социальной сети, что намерен работать над резолюцией, призывающей принять Украину в альянс, вызвав тем самым гневные комментарии пользователей.
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Одной из первых оставила свой комментарий
член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин
.
"Это безумие. Каждый в Вашингтоне должен призывать к миру и прекращению войны на Украине. Не подводи нас к грани третьей мировой войны. Украинский конфликт дестабилизирует Европу
и меняет мировую экономику. Америка
этого не поддерживает", — заявила конгрессвумен.
"Нет. Мы не собираемся ввязываться в войну с Россией
из-за каких бы то ни было ваших извращенных интересов на Украине", — отметил пользователь Jan Galt.
"Гори в аду, Линдси. Хватит с нас твоей болтовни о разжигании войны", — возмутился AwakenedOutlaw.
"Как насчет резолюции, которая вместо этого выводит США из НАТО??", — поинтересовался David Giglio.
"Американский народ хочет, чтобы правительство и политики США прекратили эскалацию войны в Европе, это не наша война!", — написала Samantha Tango.
"Линдси, переодевайся и иди сражаться на передовой вместе с Зеленским. Не посылайте наши войска. Иди и делай это сам", — призвал Joey Mannarino.
"Ты идиот", — коротко сформулировал мнение американцев в своем комментарии бывший член Палаты представителей Флориды
Энтони Сабатини.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
ранее указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва
внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева
на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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