https://ria.ru/20230708/grem-1882926301.html

"Ты идиот": американцы набросились на сенатора Грэма из-за Украины

"Ты идиот": американцы набросились на сенатора Грэма из-за Украины - РИА Новости, 08.07.2023

"Ты идиот": американцы набросились на сенатора Грэма из-за Украины

Пользователи Twitter из США резко осадили американского сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T06:42

2023-07-08T06:42

2023-07-08T06:45

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter из США резко осадили американского сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО.Политик написал на своей странице в социальной сети, что намерен работать над резолюцией, призывающей принять Украину в альянс, вызвав тем самым гневные комментарии пользователей.Одной из первых оставила свой комментарий член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин."Это безумие. Каждый в Вашингтоне должен призывать к миру и прекращению войны на Украине. Не подводи нас к грани третьей мировой войны. Украинский конфликт дестабилизирует Европу и меняет мировую экономику. Америка этого не поддерживает", — заявила конгрессвумен."Нет. Мы не собираемся ввязываться в войну с Россией из-за каких бы то ни было ваших извращенных интересов на Украине", — отметил пользователь Jan Galt."Гори в аду, Линдси. Хватит с нас твоей болтовни о разжигании войны", — возмутился AwakenedOutlaw."Как насчет резолюции, которая вместо этого выводит США из НАТО??", — поинтересовался David Giglio."Американский народ хочет, чтобы правительство и политики США прекратили эскалацию войны в Европе, это не наша война!", — написала Samantha Tango."Линдси, переодевайся и иди сражаться на передовой вместе с Зеленским. Не посылайте наши войска. Иди и делай это сам", — призвал Joey Mannarino."Ты идиот", — коротко сформулировал мнение американцев в своем комментарии бывший член Палаты представителей Флориды Энтони Сабатини.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230708/bayden-1882920747.html

https://ria.ru/20230708/ofitser-1882919051.html

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в мире, украина, сша, россия, линдси грэм, марджори тейлор грин, дмитрий песков, нато