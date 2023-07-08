https://ria.ru/20230708/greece-1882953932.html
В Греции загорелся лес на Святой Горе Афон
В Греции загорелся лес на Святой Горе Афон - РИА Новости, 08.07.2023
В Греции загорелся лес на Святой Горе Афон
Пожар горит в лесистой местности недалеко от монастыря Великой Лавры на Святой Горе Афон, сообщила телеканалу ERT пожарная служба Греции. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T12:15
2023-07-08T12:15
2023-07-08T12:15
религия
греция
афон (гора)
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АФИНЫ, 8 июл - РИА Новости. Пожар горит в лесистой местности недалеко от монастыря Великой Лавры на Святой Горе Афон, сообщила телеканалу ERT пожарная служба Греции. Были мобилизованы сухопутные и воздушные силы, говорится в сообщении. Как передает телеканал, пожар бушует в овраге в труднодоступном месте, пока нет опасности для монастыря. Однако сильные ветры, дующие сегодня на Халкидиках, затрудняют тушение пожара. С воздуха в тушении пожара участвуют вертолет и два самолета, на место прибыли одиннадцать автомобилей с 43 пожарными и три пеших группы пожарных. Отмечается, что в последние дни в Греции стоит жаркая сухая погода.
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греция
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, афон (гора)
Религия, Греция, Афон (гора)
В Греции загорелся лес на Святой Горе Афон
ERT: лес загорелся на Святой Горе Афон в Греции недалеко от монастыря Великой Лавры
АФИНЫ, 8 июл - РИА Новости.
Пожар горит в лесистой местности недалеко от монастыря Великой Лавры на Святой Горе Афон, сообщила телеканалу ERT
пожарная служба Греции.
Были мобилизованы сухопутные и воздушные силы, говорится в сообщении.
Как передает телеканал, пожар бушует в овраге в труднодоступном месте, пока нет опасности для монастыря. Однако сильные ветры, дующие сегодня на Халкидиках, затрудняют тушение пожара.
С воздуха в тушении пожара участвуют вертолет и два самолета, на место прибыли одиннадцать автомобилей с 43 пожарными и три пеших группы пожарных.
Отмечается, что в последние дни в Греции стоит жаркая сухая погода.
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