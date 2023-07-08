https://ria.ru/20230708/greece-1882953932.html

В Греции загорелся лес на Святой Горе Афон

В Греции загорелся лес на Святой Горе Афон - РИА Новости, 08.07.2023

В Греции загорелся лес на Святой Горе Афон

Пожар горит в лесистой местности недалеко от монастыря Великой Лавры на Святой Горе Афон, сообщила телеканалу ERT пожарная служба Греции. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T12:15

2023-07-08T12:15

2023-07-08T12:15

религия

греция

афон (гора)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882950663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d4ab4d051c4427146dc938eb1abbd63.jpg

АФИНЫ, 8 июл - РИА Новости. Пожар горит в лесистой местности недалеко от монастыря Великой Лавры на Святой Горе Афон, сообщила телеканалу ERT пожарная служба Греции. Были мобилизованы сухопутные и воздушные силы, говорится в сообщении. Как передает телеканал, пожар бушует в овраге в труднодоступном месте, пока нет опасности для монастыря. Однако сильные ветры, дующие сегодня на Халкидиках, затрудняют тушение пожара. С воздуха в тушении пожара участвуют вертолет и два самолета, на место прибыли одиннадцать автомобилей с 43 пожарными и три пеших группы пожарных. Отмечается, что в последние дни в Греции стоит жаркая сухая погода.

https://ria.ru/20230708/rumyniya-1882951162.html

греция

афон (гора)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

греция, афон (гора)