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В Греции загорелся лес на Святой Горе Афон - РИА Новости, 08.07.2023
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Религия
 
12:15 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/greece-1882953932.html
В Греции загорелся лес на Святой Горе Афон
В Греции загорелся лес на Святой Горе Афон - РИА Новости, 08.07.2023
В Греции загорелся лес на Святой Горе Афон
Пожар горит в лесистой местности недалеко от монастыря Великой Лавры на Святой Горе Афон, сообщила телеканалу ERT пожарная служба Греции. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T12:15
2023-07-08T12:15
религия
греция
афон (гора)
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АФИНЫ, 8 июл - РИА Новости. Пожар горит в лесистой местности недалеко от монастыря Великой Лавры на Святой Горе Афон, сообщила телеканалу ERT пожарная служба Греции. Были мобилизованы сухопутные и воздушные силы, говорится в сообщении. Как передает телеканал, пожар бушует в овраге в труднодоступном месте, пока нет опасности для монастыря. Однако сильные ветры, дующие сегодня на Халкидиках, затрудняют тушение пожара. С воздуха в тушении пожара участвуют вертолет и два самолета, на место прибыли одиннадцать автомобилей с 43 пожарными и три пеших группы пожарных. Отмечается, что в последние дни в Греции стоит жаркая сухая погода.
https://ria.ru/20230708/rumyniya-1882951162.html
греция
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греция, афон (гора)
Религия, Греция, Афон (гора)
В Греции загорелся лес на Святой Горе Афон

ERT: лес загорелся на Святой Горе Афон в Греции недалеко от монастыря Великой Лавры

© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKIТушение природного пожара в Греции
Тушение природного пожара в Греции - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI
Тушение природного пожара в Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 8 июл - РИА Новости. Пожар горит в лесистой местности недалеко от монастыря Великой Лавры на Святой Горе Афон, сообщила телеканалу ERT пожарная служба Греции.
Были мобилизованы сухопутные и воздушные силы, говорится в сообщении.
Как передает телеканал, пожар бушует в овраге в труднодоступном месте, пока нет опасности для монастыря. Однако сильные ветры, дующие сегодня на Халкидиках, затрудняют тушение пожара.
С воздуха в тушении пожара участвуют вертолет и два самолета, на место прибыли одиннадцать автомобилей с 43 пожарными и три пеших группы пожарных.
Отмечается, что в последние дни в Греции стоит жаркая сухая погода.
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РелигияГрецияАфон (гора)
 
 
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