https://ria.ru/20230708/germany-1882942864.html
Юрист дал совет, что делать при аресте машины с российскими номерами в ФРГ
Юрист дал совет, что делать при аресте машины с российскими номерами в ФРГ - РИА Новости, 08.07.2023
Юрист дал совет, что делать при аресте машины с российскими номерами в ФРГ
В Германии участились аресты автомобилей с российскими регистрационными знаками, но есть несколько возможностей опротестовать действия таможни, сообщил в... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T10:30
2023-07-08T10:30
2023-07-08T10:30
германия
европейский совет
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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. В Германии участились аресты автомобилей с российскими регистрационными знаками, но есть несколько возможностей опротестовать действия таможни, сообщил в интервью РИА Новости российско-немецкий юрист и адвокат Евгений Гейнрих из адвокатского бюро Lidings. В Германии за последний месяц стало известно о случаях конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Владельцам инкриминируется нарушение закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета 833/2024, несмотря на то, что авто используется в личных целях и не предназначено для продажи. "Для лиц, чьи права таким образом были нарушены, самый эффективный способ защитить себя и своё имущество - обратиться в суд, поскольку судьи более квалифицированы и способны разобраться в хитросплетениях законодательства", - рекомендует он. По оценке Гейнриха, в таких случаях суд, как правило, встаёт на сторону потерпевшего, тем более тут имеет место быть неверное прочтение регламента, не учитывающее иные нормы права и волю законодателя. Также имеет смысл ещё будучи на таможне устно опротестовывать арест автомобиля и настаивать на включении этого факта в протокол ареста, так как её сотрудники обязаны в таком случае незамедлительно передать дело в суд для вынесения решения о правомерности ареста. "Суд это та инстанция, где проще и эффективнее добиться законности – там, как правило, нет недостаточно квалифицированных юристов. Помимо этого, существует возможность направить в прокуратуру заявление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного параграфом 344 уголовного кодекса Германии - "преследование невиновных", а также указать на убытки – ведь у кого-то пропали билеты на паромы, перелеты и проживание в отелях", - добавил он.
https://ria.ru/20230708/arest-1882931609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, европейский совет, россия, в мире
Германия, Европейский совет, Россия, В мире
Юрист дал совет, что делать при аресте машины с российскими номерами в ФРГ
Юрист Гейнрих дал совет, как действовать в случае ареста авто с российскими номерами в ФРГ
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. В Германии участились аресты автомобилей с российскими регистрационными знаками, но есть несколько возможностей опротестовать действия таможни, сообщил в интервью РИА Новости российско-немецкий юрист и адвокат Евгений Гейнрих из адвокатского бюро Lidings.
В Германии за последний месяц стало известно о случаях конфискации таможенниками автомобилей с российскими номерами. Владельцам инкриминируется нарушение закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета 833/2024, несмотря на то, что авто используется в личных целях и не предназначено для продажи.
Юрист прокомментировал случаи ареста российских автомобилей в Германии
«
"Для лиц, чьи права таким образом были нарушены, самый эффективный способ защитить себя и своё имущество - обратиться в суд, поскольку судьи более квалифицированы и способны разобраться в хитросплетениях законодательства", - рекомендует он.
По оценке Гейнриха, в таких случаях суд, как правило, встаёт на сторону потерпевшего, тем более тут имеет место быть неверное прочтение регламента, не учитывающее иные нормы права и волю законодателя. Также имеет смысл ещё будучи на таможне устно опротестовывать арест автомобиля и настаивать на включении этого факта в протокол ареста, так как её сотрудники обязаны в таком случае незамедлительно передать дело в суд для вынесения решения о правомерности ареста.
«
"Суд это та инстанция, где проще и эффективнее добиться законности – там, как правило, нет недостаточно квалифицированных юристов. Помимо этого, существует возможность направить в прокуратуру заявление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного параграфом 344 уголовного кодекса Германии - "преследование невиновных", а также указать на убытки – ведь у кого-то пропали билеты на паромы, перелеты и проживание в отелях", - добавил он.
В немецком супермаркете попытались уволить россиянина из-за происхождения