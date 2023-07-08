https://ria.ru/20230708/germany-1882940161.html
В немецком супермаркете попытались уволить россиянина из-за происхождения
В немецком супермаркете попытались уволить россиянина из-за происхождения - РИА Новости, 08.07.2023
В немецком супермаркете попытались уволить россиянина из-за происхождения
Руководство популярной сети супермаркетов REWE в немецком городе Кельне попыталось лишить работы россиянина, в частной беседе дав ему понять, что русским не... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T09:59
2023-07-08T09:59
2023-07-08T14:41
в мире
кельн
россия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882941611_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_64f102c6578e189559d54cb61ebb3a51.jpg
БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Руководство популярной сети супермаркетов REWE в немецком городе Кельне попыталось лишить работы россиянина, в частной беседе дав ему понять, что русским не место в коллективе, рассказал РИА Новости сам Макс Шлунд. По его словам, он подрабатывал в REWE в доставке и в январе его вызвало начальство."Там меня порасспрашивали о моем участии в подготовке гумпомощи для Донбасса и прочую мою деятельность. После этого сообщили, что мне там не место работать как русскому человеку. Совершенно открыто и с улыбкой, как в Германии принято", — объяснил Шлунд.Он добавил, что попросил предоставить в письменном виде основания, по которым его собираются уволить. Такое оповещение он получил, но основания там указаны не были. "Мы подали в суд о незаконности данных действий. На первом заседании, проходившем весной, присутствовал категорически настроенный адвокат со стороны REWE, который открыто заявил, что русским не место в данной сети супермаркетов, потому что мы якобы ущемляем права украинцев, часто претендующих на такую форму занятости", — рассказал россиянин.Он добавил, что в супермаркете вместе с ним и так работало немало выходцев с Украины, которые зачастую открыто поддерживали Россию. "Из чего я делаю вывод, что дело не в украинцах и их в данном случае мнимом притеснении, а в политической обстановке в стране и позиции самой Германии. Но поскольку никаких юридических оснований нет, 29 июня меня в итоге восстановили на работе", — подчеркнул собеседник РИА Новости.В решении суда, которое есть в распоряжении агентства, говорится, что работодатель не провел с работником официально требуемый предварительный разговор, в котором указал бы тому на вескую причину увольнения. Суд учел аргументы истца и признал увольнение незаконным. Стороны пришли к соглашению, что работодатель в течение года будет выплачивать Шлунду ежемесячное возмещение в размере полной зарплаты, после чего тот сможет восстановиться в той же должности. В августе представители Шлунда намерены оспорить в Конституционном суде и его отстранение от основной работы в аэропорту Кельн — Бонн. Оперативный комментарий от сети супермаркетов REWE РИА Новости получить не удалось. Макс Шлунд и его супруга Елена Колбасникова — известные в Германии пророссийские активисты. Они принимают деятельное участие в организации крупных пророссийских автопробегов и акций, из-за чего регулярно попадают в поле зрения немецких медиа.В январе Шлунда отстранили от работы механиком в транспортной службе UPS в аэропорту Кельн — Бонн. Причиной называлась его "неблагонадежность" из-за пророссийской позиции, организации гуманитарной помощи для Донбасса и воинского звания старшего лейтенанта в запасе. Россиянин оспорил увольнение в Конституционном суде, но тот отклонил его иск.В начале июня Колбасникову приговорили к 30 суткам тюремного заключения или штрафу в 900 евро за "одобрение уголовных преступлений". Их суд Кельна усмотрел в ее пророссийской позиции. Основанием для обвинения стало то, что в мае прошлого года Колбасникова, уроженка Днепропетровска, выступила на митинге и заявила, что не считает Россию агрессором и что именно российская сторона способствует прекращению военного конфликта, который фактически начался еще до 24 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20230524/germaniya-1873889258.html
https://ria.ru/20230708/arest-1882931609.html
https://ria.ru/20230604/berlin-1875986846.html
кельн
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882941611_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_59579dc86507d77498a463bcaef5c46f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кельн, россия, германия
В мире, Кельн, Россия, Германия
В немецком супермаркете попытались уволить россиянина из-за происхождения
Сеть супермаркетов REWE в ФРГ попыталась уволить сотрудника из-за русского происхождения
БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Руководство популярной сети супермаркетов REWE в немецком городе Кельне попыталось лишить работы россиянина, в частной беседе дав ему понять, что русским не место в коллективе, рассказал РИА Новости сам Макс Шлунд.
По его словам, он подрабатывал в REWE в доставке и в январе его вызвало начальство.
«
"Там меня порасспрашивали о моем участии в подготовке гумпомощи для Донбасса и прочую мою деятельность. После этого сообщили, что мне там не место работать как русскому человеку. Совершенно открыто и с улыбкой, как в Германии принято", — объяснил Шлунд.
Он добавил, что попросил предоставить в письменном виде основания, по которым его собираются уволить. Такое оповещение он получил, но основания там указаны не были.
Юрист рассказал, что значит признание россиянина в ФРГ неблагонадежным
«
"Мы подали в суд о незаконности данных действий. На первом заседании, проходившем весной, присутствовал категорически настроенный адвокат со стороны REWE, который открыто заявил, что русским не место в данной сети супермаркетов, потому что мы якобы ущемляем права украинцев, часто претендующих на такую форму занятости", — рассказал россиянин.
Он добавил, что в супермаркете вместе с ним и так работало немало выходцев с Украины, которые зачастую открыто поддерживали Россию.
«
"Из чего я делаю вывод, что дело не в украинцах и их в данном случае мнимом притеснении, а в политической обстановке в стране и позиции самой Германии. Но поскольку никаких юридических оснований нет, 29 июня меня в итоге восстановили на работе", — подчеркнул собеседник РИА Новости.
В решении суда, которое есть в распоряжении агентства, говорится, что работодатель не провел с работником официально требуемый предварительный разговор, в котором указал бы тому на вескую причину увольнения.
Юрист прокомментировал случаи ареста российских автомобилей в Германии
Суд учел аргументы истца и признал увольнение незаконным. Стороны пришли к соглашению, что работодатель в течение года будет выплачивать Шлунду ежемесячное возмещение в размере полной зарплаты, после чего тот сможет восстановиться в той же должности. В августе представители Шлунда намерены оспорить в Конституционном суде и его отстранение от основной работы в аэропорту Кельн — Бонн.
Оперативный комментарий от сети супермаркетов REWE РИА Новости получить не удалось.
Макс Шлунд и его супруга Елена Колбасникова — известные в Германии пророссийские активисты. Они принимают деятельное участие в организации крупных пророссийских автопробегов и акций, из-за чего регулярно попадают в поле зрения немецких медиа.
В январе Шлунда отстранили от работы механиком в транспортной службе UPS в аэропорту Кельн — Бонн. Причиной называлась его "неблагонадежность" из-за пророссийской позиции, организации гуманитарной помощи для Донбасса и воинского звания старшего лейтенанта в запасе. Россиянин оспорил увольнение в Конституционном суде, но тот отклонил его иск.
В начале июня Колбасникову приговорили к 30 суткам тюремного заключения или штрафу в 900 евро за "одобрение уголовных преступлений". Их суд Кельна усмотрел в ее пророссийской позиции. Основанием для обвинения стало то, что в мае прошлого года Колбасникова, уроженка Днепропетровска
, выступила на митинге и заявила, что не считает Россию
агрессором и что именно российская сторона способствует прекращению военного конфликта, который фактически начался еще до 24 февраля 2022 года.
Берлин рвется идти по стопам Отто фон Бисмарка. Но уроки его не выучил