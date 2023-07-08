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В немецком супермаркете попытались уволить россиянина из-за происхождения - РИА Новости, 08.07.2023
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09:59 08.07.2023 (обновлено: 14:41 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/germany-1882940161.html
В немецком супермаркете попытались уволить россиянина из-за происхождения
В немецком супермаркете попытались уволить россиянина из-за происхождения - РИА Новости, 08.07.2023
В немецком супермаркете попытались уволить россиянина из-за происхождения
Руководство популярной сети супермаркетов REWE в немецком городе Кельне попыталось лишить работы россиянина, в частной беседе дав ему понять, что русским не... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T09:59
2023-07-08T14:41
в мире
кельн
россия
германия
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БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Руководство популярной сети супермаркетов REWE в немецком городе Кельне попыталось лишить работы россиянина, в частной беседе дав ему понять, что русским не место в коллективе, рассказал РИА Новости сам Макс Шлунд. По его словам, он подрабатывал в REWE в доставке и в январе его вызвало начальство.&quot;Там меня порасспрашивали о моем участии в подготовке гумпомощи для Донбасса и прочую мою деятельность. После этого сообщили, что мне там не место работать как русскому человеку. Совершенно открыто и с улыбкой, как в Германии принято&quot;, — объяснил Шлунд.Он добавил, что попросил предоставить в письменном виде основания, по которым его собираются уволить. Такое оповещение он получил, но основания там указаны не были. &quot;Мы подали в суд о незаконности данных действий. На первом заседании, проходившем весной, присутствовал категорически настроенный адвокат со стороны REWE, который открыто заявил, что русским не место в данной сети супермаркетов, потому что мы якобы ущемляем права украинцев, часто претендующих на такую форму занятости&quot;, — рассказал россиянин.Он добавил, что в супермаркете вместе с ним и так работало немало выходцев с Украины, которые зачастую открыто поддерживали Россию. &quot;Из чего я делаю вывод, что дело не в украинцах и их в данном случае мнимом притеснении, а в политической обстановке в стране и позиции самой Германии. Но поскольку никаких юридических оснований нет, 29 июня меня в итоге восстановили на работе&quot;, — подчеркнул собеседник РИА Новости.В решении суда, которое есть в распоряжении агентства, говорится, что работодатель не провел с работником официально требуемый предварительный разговор, в котором указал бы тому на вескую причину увольнения. Суд учел аргументы истца и признал увольнение незаконным. Стороны пришли к соглашению, что работодатель в течение года будет выплачивать Шлунду ежемесячное возмещение в размере полной зарплаты, после чего тот сможет восстановиться в той же должности. В августе представители Шлунда намерены оспорить в Конституционном суде и его отстранение от основной работы в аэропорту Кельн — Бонн. Оперативный комментарий от сети супермаркетов REWE РИА Новости получить не удалось. Макс Шлунд и его супруга Елена Колбасникова — известные в Германии пророссийские активисты. Они принимают деятельное участие в организации крупных пророссийских автопробегов и акций, из-за чего регулярно попадают в поле зрения немецких медиа.В январе Шлунда отстранили от работы механиком в транспортной службе UPS в аэропорту Кельн — Бонн. Причиной называлась его "неблагонадежность" из-за пророссийской позиции, организации гуманитарной помощи для Донбасса и воинского звания старшего лейтенанта в запасе. Россиянин оспорил увольнение в Конституционном суде, но тот отклонил его иск.В начале июня Колбасникову приговорили к 30 суткам тюремного заключения или штрафу в 900 евро за "одобрение уголовных преступлений". Их суд Кельна усмотрел в ее пророссийской позиции. Основанием для обвинения стало то, что в мае прошлого года Колбасникова, уроженка Днепропетровска, выступила на митинге и заявила, что не считает Россию агрессором и что именно российская сторона способствует прекращению военного конфликта, который фактически начался еще до 24 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20230524/germaniya-1873889258.html
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в мире, кельн, россия, германия
В мире, Кельн, Россия, Германия
В немецком супермаркете попытались уволить россиянина из-за происхождения

Сеть супермаркетов REWE в ФРГ попыталась уволить сотрудника из-за русского происхождения

© AFP 2023 / INA FASSBENDERСупермаркет REWE
Супермаркет REWE - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 июл — РИА Новости. Руководство популярной сети супермаркетов REWE в немецком городе Кельне попыталось лишить работы россиянина, в частной беседе дав ему понять, что русским не место в коллективе, рассказал РИА Новости сам Макс Шлунд.
По его словам, он подрабатывал в REWE в доставке и в январе его вызвало начальство.
«

"Там меня порасспрашивали о моем участии в подготовке гумпомощи для Донбасса и прочую мою деятельность. После этого сообщили, что мне там не место работать как русскому человеку. Совершенно открыто и с улыбкой, как в Германии принято", — объяснил Шлунд.

Он добавил, что попросил предоставить в письменном виде основания, по которым его собираются уволить. Такое оповещение он получил, но основания там указаны не были.
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«

"Мы подали в суд о незаконности данных действий. На первом заседании, проходившем весной, присутствовал категорически настроенный адвокат со стороны REWE, который открыто заявил, что русским не место в данной сети супермаркетов, потому что мы якобы ущемляем права украинцев, часто претендующих на такую форму занятости", — рассказал россиянин.

Он добавил, что в супермаркете вместе с ним и так работало немало выходцев с Украины, которые зачастую открыто поддерживали Россию.
«

"Из чего я делаю вывод, что дело не в украинцах и их в данном случае мнимом притеснении, а в политической обстановке в стране и позиции самой Германии. Но поскольку никаких юридических оснований нет, 29 июня меня в итоге восстановили на работе", — подчеркнул собеседник РИА Новости.

В решении суда, которое есть в распоряжении агентства, говорится, что работодатель не провел с работником официально требуемый предварительный разговор, в котором указал бы тому на вескую причину увольнения.
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Суд учел аргументы истца и признал увольнение незаконным. Стороны пришли к соглашению, что работодатель в течение года будет выплачивать Шлунду ежемесячное возмещение в размере полной зарплаты, после чего тот сможет восстановиться в той же должности. В августе представители Шлунда намерены оспорить в Конституционном суде и его отстранение от основной работы в аэропорту Кельн — Бонн.
Оперативный комментарий от сети супермаркетов REWE РИА Новости получить не удалось.
Макс Шлунд и его супруга Елена Колбасникова — известные в Германии пророссийские активисты. Они принимают деятельное участие в организации крупных пророссийских автопробегов и акций, из-за чего регулярно попадают в поле зрения немецких медиа.
В январе Шлунда отстранили от работы механиком в транспортной службе UPS в аэропорту Кельн — Бонн. Причиной называлась его "неблагонадежность" из-за пророссийской позиции, организации гуманитарной помощи для Донбасса и воинского звания старшего лейтенанта в запасе. Россиянин оспорил увольнение в Конституционном суде, но тот отклонил его иск.
В начале июня Колбасникову приговорили к 30 суткам тюремного заключения или штрафу в 900 евро за "одобрение уголовных преступлений". Их суд Кельна усмотрел в ее пророссийской позиции. Основанием для обвинения стало то, что в мае прошлого года Колбасникова, уроженка Днепропетровска, выступила на митинге и заявила, что не считает Россию агрессором и что именно российская сторона способствует прекращению военного конфликта, который фактически начался еще до 24 февраля 2022 года.
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