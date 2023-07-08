https://ria.ru/20230708/germaniya-1882979070.html
В Германии пришли в ужас от антироссийского маневра США
В Германии пришли в ужас от антироссийского маневра США - РИА Новости, 08.07.2023
В Германии пришли в ужас от антироссийского маневра США
Читатели Welt назвали решение США поставить Украине кассетные боеприпасы негуманным и противоречащим европейским ценностям. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:34
2023-07-08T15:34
2023-07-08T16:14
в мире
сша
украина
германия
welt
вооруженные силы украины
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856379723_0:50:2878:1669_1920x0_80_0_0_762395d2343ad7416ed7581393fde08e.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели Welt назвали решение США поставить Украине кассетные боеприпасы негуманным и противоречащим европейским ценностям.Как заявил глава Белого дома Джо Байден, это временная мера на период, пока западные страны не увеличат объемы производства обычных снарядов."Я очень надеюсь, что Байден тоже будет "временным решением", — написал один из читателей."Если кассетные боеприпасы закончатся, что будет использоваться как временное решение: ядерное оружие?" — задался вопросом второй."Любой, кто легализует кассетные боеприпасы и снабжает воюющие стороны, совершает военные преступления", — подчеркнул еще один пользователь."С таким "временным" решением США больше не имеют права отстаивать западные ценности", — резюмировали комментаторы.Накануне Вашингтон объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов, запрещенных международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, США и Украина в их число не входят. По данным российских военных, ВСУ уже использовали эти снаряды для обстрелов Донбасса.
https://ria.ru/20230708/vsu-1882958875.html
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
сша
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856379723_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95bbf55c2ec870cb09777dbb882a18bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, германия, welt, вооруженные силы украины, джо байден
В мире, США, Украина, Германия, Welt, Вооруженные силы Украины, Джо Байден
В Германии пришли в ужас от антироссийского маневра США
Читатели Welt обвинили США в военном преступлении из-за решения о кассетных бомбах для ВСУ