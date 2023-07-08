https://ria.ru/20230708/germaniya-1882979070.html

В Германии пришли в ужас от антироссийского маневра США

В Германии пришли в ужас от антироссийского маневра США - РИА Новости, 08.07.2023

В Германии пришли в ужас от антироссийского маневра США

Читатели Welt назвали решение США поставить Украине кассетные боеприпасы негуманным и противоречащим европейским ценностям. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T15:34

2023-07-08T15:34

2023-07-08T16:14

в мире

сша

украина

германия

welt

вооруженные силы украины

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856379723_0:50:2878:1669_1920x0_80_0_0_762395d2343ad7416ed7581393fde08e.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Читатели Welt назвали решение США поставить Украине кассетные боеприпасы негуманным и противоречащим европейским ценностям.Как заявил глава Белого дома Джо Байден, это временная мера на период, пока западные страны не увеличат объемы производства обычных снарядов."Я очень надеюсь, что Байден тоже будет "временным решением", — написал один из читателей."Если кассетные боеприпасы закончатся, что будет использоваться как временное решение: ядерное оружие?" — задался вопросом второй."Любой, кто легализует кассетные боеприпасы и снабжает воюющие стороны, совершает военные преступления", — подчеркнул еще один пользователь."С таким "временным" решением США больше не имеют права отстаивать западные ценности", — резюмировали комментаторы.Накануне Вашингтон объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов, запрещенных международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны, США и Украина в их число не входят. По данным российских военных, ВСУ уже использовали эти снаряды для обстрелов Донбасса.

https://ria.ru/20230708/vsu-1882958875.html

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

сша

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, германия, welt, вооруженные силы украины, джо байден