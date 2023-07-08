https://ria.ru/20230708/frantsiya-1883019646.html

Демонстранты в немецком Гиссене ранили более 20 правоохранителей

Демонстранты в немецком Гиссене ранили более 20 правоохранителей - РИА Новости, 08.07.2023

Демонстранты в немецком Гиссене ранили более 20 правоохранителей

Демонстранты на фестивале Эритреи в немецком городе Гиссен (федеральная земля Гессен) ранили 22 правоохранителя, полиция арестовала 60 человек, сообщила... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T21:27

2023-07-08T21:27

2023-07-08T21:37

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гессен

германия

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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Демонстранты на фестивале Эритреи в немецком городе Гиссен (федеральная земля Гессен) ранили 22 правоохранителя, полиция арестовала 60 человек, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.Отмечается, что в Гиссене в субботу и воскресенье проводится фестиваль Эритреи. "Демонстранты бросали камни и дымовые шашки, полиция применила слезоточивый газ и водометы, 200 человек были временно задержаны, 60 - взяты под стражу. 22 сотрудника полиции получили ранения", - отметила газета. По данным издания, в субботу днем около 100-150 человек попытались перелезть через забор на территорию выставочного комплекса, где проходит мероприятие с участием примерно двух тысяч человек. Перед этим около 100 человек снесли ограждение. Демонстранты начали бросать камни. Как заявил представитель полиции изданию, отмена фестиваля в связи с насилием и арестами не планируется. В ведомстве сослались на решение суда, который разрешил проведение мероприятие и отклонил инициативу городских властей о запрете. При этом в полиции добавили, что ситуация может быть пересмотрена по мере ее развития. После прошедших беспорядков в городе министр внутренних дел земли Гессен Петер Бойт призвал правительство Германии вызвать посла Эритреи. "Необходимо дать понять правительству Эритреи, что эритрейские конфликты не должны происходить на немецкой земле", - цитирует издание Бойта. По данным газеты, беспорядки на фестивале между эритрейцами были предсказуемы, так как подобная ситуация на мероприятии произошла годом ранее. Тогда противники властей Эритреи напали на посетителей концерта, организованного консульством этой страны, пострадали 26 гостей мероприятия, а также семь полицейских. То, что конфликт произошел именно в Гиссене, объясняют тем, что более 18 тысяч из 82 тысяч эритрейцев в Германии живут в земле Гессен, именно она управляет Центральным пунктом первичного приема беженцев в Гиссене. Кроме того, в городе есть учебные заведения, где учатся многие эритрейцы.

https://ria.ru/20230610/vunstorf-1877414544.html

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в мире, эритрея, гессен, германия