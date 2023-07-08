Рейтинг@Mail.ru
Демонстранты в немецком Гиссене ранили более 20 правоохранителей - РИА Новости, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 08.07.2023 (обновлено: 21:37 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/frantsiya-1883019646.html
Демонстранты в немецком Гиссене ранили более 20 правоохранителей
Демонстранты в немецком Гиссене ранили более 20 правоохранителей - РИА Новости, 08.07.2023
Демонстранты в немецком Гиссене ранили более 20 правоохранителей
Демонстранты на фестивале Эритреи в немецком городе Гиссен (федеральная земля Гессен) ранили 22 правоохранителя, полиция арестовала 60 человек, сообщила... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T21:27
2023-07-08T21:37
в мире
эритрея
гессен
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876093912_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7430e3e97e6548589c7387904897b2df.jpg
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Демонстранты на фестивале Эритреи в немецком городе Гиссен (федеральная земля Гессен) ранили 22 правоохранителя, полиция арестовала 60 человек, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.Отмечается, что в Гиссене в субботу и воскресенье проводится фестиваль Эритреи. "Демонстранты бросали камни и дымовые шашки, полиция применила слезоточивый газ и водометы, 200 человек были временно задержаны, 60 - взяты под стражу. 22 сотрудника полиции получили ранения", - отметила газета. По данным издания, в субботу днем около 100-150 человек попытались перелезть через забор на территорию выставочного комплекса, где проходит мероприятие с участием примерно двух тысяч человек. Перед этим около 100 человек снесли ограждение. Демонстранты начали бросать камни. Как заявил представитель полиции изданию, отмена фестиваля в связи с насилием и арестами не планируется. В ведомстве сослались на решение суда, который разрешил проведение мероприятие и отклонил инициативу городских властей о запрете. При этом в полиции добавили, что ситуация может быть пересмотрена по мере ее развития. После прошедших беспорядков в городе министр внутренних дел земли Гессен Петер Бойт призвал правительство Германии вызвать посла Эритреи. "Необходимо дать понять правительству Эритреи, что эритрейские конфликты не должны происходить на немецкой земле", - цитирует издание Бойта. По данным газеты, беспорядки на фестивале между эритрейцами были предсказуемы, так как подобная ситуация на мероприятии произошла годом ранее. Тогда противники властей Эритреи напали на посетителей концерта, организованного консульством этой страны, пострадали 26 гостей мероприятия, а также семь полицейских. То, что конфликт произошел именно в Гиссене, объясняют тем, что более 18 тысяч из 82 тысяч эритрейцев в Германии живут в земле Гессен, именно она управляет Центральным пунктом первичного приема беженцев в Гиссене. Кроме того, в городе есть учебные заведения, где учатся многие эритрейцы.
https://ria.ru/20230610/vunstorf-1877414544.html
эритрея
гессен
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876093912_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_233a26217a788335212794002442f80d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эритрея, гессен, германия
В мире, Эритрея, Гессен, Германия
Демонстранты в немецком Гиссене ранили более 20 правоохранителей

FAZ: демонстранты в немецком Гиссене ранили 22 правоохранителей, арестовали 60 человек

© AFP 2023 / JENS SCHLUETERПолицейские в Германии
Полицейские в Германии - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / JENS SCHLUETER
Полицейские в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Демонстранты на фестивале Эритреи в немецком городе Гиссен (федеральная земля Гессен) ранили 22 правоохранителя, полиция арестовала 60 человек, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Отмечается, что в Гиссене в субботу и воскресенье проводится фестиваль Эритреи. "Демонстранты бросали камни и дымовые шашки, полиция применила слезоточивый газ и водометы, 200 человек были временно задержаны, 60 - взяты под стражу. 22 сотрудника полиции получили ранения", - отметила газета.
По данным издания, в субботу днем около 100-150 человек попытались перелезть через забор на территорию выставочного комплекса, где проходит мероприятие с участием примерно двух тысяч человек. Перед этим около 100 человек снесли ограждение. Демонстранты начали бросать камни.
Как заявил представитель полиции изданию, отмена фестиваля в связи с насилием и арестами не планируется. В ведомстве сослались на решение суда, который разрешил проведение мероприятие и отклонил инициативу городских властей о запрете. При этом в полиции добавили, что ситуация может быть пересмотрена по мере ее развития.
После прошедших беспорядков в городе министр внутренних дел земли Гессен Петер Бойт призвал правительство Германии вызвать посла Эритреи. "Необходимо дать понять правительству Эритреи, что эритрейские конфликты не должны происходить на немецкой земле", - цитирует издание Бойта.
По данным газеты, беспорядки на фестивале между эритрейцами были предсказуемы, так как подобная ситуация на мероприятии произошла годом ранее. Тогда противники властей Эритреи напали на посетителей концерта, организованного консульством этой страны, пострадали 26 гостей мероприятия, а также семь полицейских.
То, что конфликт произошел именно в Гиссене, объясняют тем, что более 18 тысяч из 82 тысяч эритрейцев в Германии живут в земле Гессен, именно она управляет Центральным пунктом первичного приема беженцев в Гиссене. Кроме того, в городе есть учебные заведения, где учатся многие эритрейцы.
Авиабаза Вунсторф в Германии - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Перед авиабазой в Германии вышли около 300 протестующих против учений НАТО
10 июня, 17:33
 
В миреЭритреяГессенГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала