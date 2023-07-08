https://ria.ru/20230708/frantsiya-1882962814.html

В Париже не поняли реакцию ООН на протесты во Франции

В Париже не поняли реакцию ООН на протесты во Франции - РИА Новости, 08.07.2023

В Париже не поняли реакцию ООН на протесты во Франции

Франция выразила непонимание в связи с необоснованными обвинениями французской полиции в расизме со стороны ООН вместо проявления международной организацией... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T13:40

2023-07-08T13:40

2023-07-08T13:41

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69170977e51f776e57845e8d357beb34.jpg

ПАРИЖ, 8 июн – РИА Новости. Франция выразила непонимание в связи с необоснованными обвинениями французской полиции в расизме со стороны ООН вместо проявления международной организацией солидарности с пострадавшими при массовых беспорядках представителями властей, сообщил в субботу французский МИД. Накануне Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (CERD) призвал Францию бороться с системным расизмом в полиции и наказать полицейских, виновных в убийстве 17-летнего подростка под Парижем. "Мы выражаем наше непонимание ввиду отсутствия солидарности и сочувствия по отношению к выборным лицам или представителям французских институтов, которые стали целью нападений, когда они являются центральными участниками демократической жизни Франции, а также по отношению к 800 пострадавшим полицейским, жандармам и пожарным", - говорится в коммюнике ведомства. Как заявили в МИД, неоправданное насилие, произошедшее за последние дни во Франции, было "забыто", в то время как тема якобы расизма во французской полиции продолжает привлекать внимание международной организации. Заявления ООН во французском МИД назвали "чрезмерными" и "необоснованными". Внешнеполитическое ведомство отметило, что борьба против расизма является "политическим приоритетом", а любое проявление дискриминации подлежит расследованию и надлежащему наказанию. Силы правопорядка во Франции подвергаются серьезному "внутреннему, внешнему и судебному контролю", любое применение силы полицией и жандармерией тщательно регулируется и в случае нарушения предписаний грозит наказанием, сказано в коммюнике. Ранее ООН обратилась к Франции с просьбой серьезно заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских. МИД Франции тогда ответило, что обвинения в адрес полиции необоснованны. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, оон