https://ria.ru/20230708/frantsiya-1882962814.html
В Париже не поняли реакцию ООН на протесты во Франции
В Париже не поняли реакцию ООН на протесты во Франции - РИА Новости, 08.07.2023
В Париже не поняли реакцию ООН на протесты во Франции
Франция выразила непонимание в связи с необоснованными обвинениями французской полиции в расизме со стороны ООН вместо проявления международной организацией... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T13:40
2023-07-08T13:40
2023-07-08T13:41
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
оон
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ПАРИЖ, 8 июн – РИА Новости. Франция выразила непонимание в связи с необоснованными обвинениями французской полиции в расизме со стороны ООН вместо проявления международной организацией солидарности с пострадавшими при массовых беспорядках представителями властей, сообщил в субботу французский МИД. Накануне Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (CERD) призвал Францию бороться с системным расизмом в полиции и наказать полицейских, виновных в убийстве 17-летнего подростка под Парижем. "Мы выражаем наше непонимание ввиду отсутствия солидарности и сочувствия по отношению к выборным лицам или представителям французских институтов, которые стали целью нападений, когда они являются центральными участниками демократической жизни Франции, а также по отношению к 800 пострадавшим полицейским, жандармам и пожарным", - говорится в коммюнике ведомства. Как заявили в МИД, неоправданное насилие, произошедшее за последние дни во Франции, было "забыто", в то время как тема якобы расизма во французской полиции продолжает привлекать внимание международной организации. Заявления ООН во французском МИД назвали "чрезмерными" и "необоснованными". Внешнеполитическое ведомство отметило, что борьба против расизма является "политическим приоритетом", а любое проявление дискриминации подлежит расследованию и надлежащему наказанию. Силы правопорядка во Франции подвергаются серьезному "внутреннему, внешнему и судебному контролю", любое применение силы полицией и жандармерией тщательно регулируется и в случае нарушения предписаний грозит наказанием, сказано в коммюнике. Ранее ООН обратилась к Франции с просьбой серьезно заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских. МИД Франции тогда ответило, что обвинения в адрес полиции необоснованны. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, оон
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, ООН
В Париже не поняли реакцию ООН на протесты во Франции
МИД Франции: Париж не понимает отсутствия в ООН солидарности с пострадавшими при погромах
ПАРИЖ, 8 июн – РИА Новости.
Франция выразила непонимание в связи с необоснованными обвинениями французской полиции в расизме со стороны ООН вместо проявления международной организацией солидарности с пострадавшими при массовых беспорядках представителями властей, сообщил в субботу французский МИД
.
Накануне Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (CERD) призвал Францию бороться с системным расизмом в полиции и наказать полицейских, виновных в убийстве 17-летнего подростка под Парижем.
Это не апокалипсис и не конец света. Это просто Франция
«
"Мы выражаем наше непонимание ввиду отсутствия солидарности и сочувствия по отношению к выборным лицам или представителям французских институтов, которые стали целью нападений, когда они являются центральными участниками демократической жизни Франции, а также по отношению к 800 пострадавшим полицейским, жандармам и пожарным", - говорится в коммюнике ведомства.
Как заявили в МИД, неоправданное насилие, произошедшее за последние дни во Франции, было "забыто", в то время как тема якобы расизма во французской полиции продолжает привлекать внимание международной организации.
Заявления ООН во французском МИД назвали "чрезмерными" и "необоснованными". Внешнеполитическое ведомство отметило, что борьба против расизма является "политическим приоритетом", а любое проявление дискриминации подлежит расследованию и надлежащему наказанию.
Силы правопорядка во Франции подвергаются серьезному "внутреннему, внешнему и судебному контролю", любое применение силы полицией и жандармерией тщательно регулируется и в случае нарушения предписаний грозит наказанием, сказано в коммюнике.
Франция попала в яму, которую рыла для России
Ранее ООН обратилась к Франции с просьбой серьезно заняться проблемами расизма и расовой дискриминации в полиции на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских. МИД Франции тогда ответило, что обвинения в адрес полиции необоснованны.
Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
Евросоюз сгорает в пламени французского бунта