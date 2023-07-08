https://ria.ru/20230708/frantsiya-1882947739.html

Во французских городах пройдут марши против полицейского насилия

Во французских городах пройдут марши против полицейского насилия - РИА Новости, 08.07.2023

Во французских городах пройдут марши против полицейского насилия

Жители разных городов Франции выйдут на марши против полицейского насилия на фоне недавнего убийства правоохранителями 17-летнего подростка и беспорядков,... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T11:22

2023-07-08T11:22

2023-07-08T12:38

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881834609_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f2e6d0db8d634f9ca978ce32a139184.jpg

ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Жители разных городов Франции выйдут на марши против полицейского насилия на фоне недавнего убийства правоохранителями 17-летнего подростка и беспорядков, прокатившихся по всей стране, пишет газета Point. "Марши граждан", отмеченные скорбью и гневом, против полицейского насилия объявлены в субботу во многих городах", — говорится в сообщении.По информации издания, в целом может состояться около 30 манифестаций от Лилля до Марселя и от Нанта до Страсбурга. К проведению маршей призвали 90 профсоюзов, организаций и левых партий, осуждающих политику дискриминации населения пригородов. Так, в пригороде Лиона пройдет марш в поддержку правосудия. Еще одна акция планировалась в департаменте Валь д'Уаз. Ее должна была возглавить Асса Траоре, брат которой, чернокожий Адам Траоре, скончался в 2016 году, когда его везли в отделение полиции после стычки с правоохранителями. Но власти запретили этот марш, после чего его перенесли на площадь Республики в Париже. По сообщениям телеканала Franceinfo, столичная префектура полиции также запретила демонстрацию. Массовые беспорядки вспыхнули во Франции после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.За неделю участники беспорядков подожгли более 12 тысяч автомобилей, около 500 зданий мэрий, отделений полиции и других органов власти, разграбили более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них — несовершеннолетние.

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере