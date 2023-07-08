Во французских городах пройдут марши против полицейского насилия
Point: марши против полицейского насилия ожидаются в субботу во многих городах Франции
© AP Photo / Lewis JolyУчастники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже
© AP Photo / Lewis Joly
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Жители разных городов Франции выйдут на марши против полицейского насилия на фоне недавнего убийства правоохранителями 17-летнего подростка и беспорядков, прокатившихся по всей стране, пишет газета Point.
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"Марши граждан", отмеченные скорбью и гневом, против полицейского насилия объявлены в субботу во многих городах", — говорится в сообщении.
К проведению маршей призвали 90 профсоюзов, организаций и левых партий, осуждающих политику дискриминации населения пригородов. Так, в пригороде Лиона пройдет марш в поддержку правосудия.
Еще одна акция планировалась в департаменте Валь д'Уаз. Ее должна была возглавить Асса Траоре, брат которой, чернокожий Адам Траоре, скончался в 2016 году, когда его везли в отделение полиции после стычки с правоохранителями. Но власти запретили этот марш, после чего его перенесли на площадь Республики в Париже. По сообщениям телеканала Franceinfo, столичная префектура полиции также запретила демонстрацию.
Массовые беспорядки вспыхнули во Франции после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.
За неделю участники беспорядков подожгли более 12 тысяч автомобилей, около 500 зданий мэрий, отделений полиции и других органов власти, разграбили более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них — несовершеннолетние.