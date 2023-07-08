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Во французских городах пройдут марши против полицейского насилия - РИА Новости, 08.07.2023
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11:22 08.07.2023 (обновлено: 12:38 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/frantsiya-1882947739.html
Во французских городах пройдут марши против полицейского насилия
Во французских городах пройдут марши против полицейского насилия - РИА Новости, 08.07.2023
Во французских городах пройдут марши против полицейского насилия
Жители разных городов Франции выйдут на марши против полицейского насилия на фоне недавнего убийства правоохранителями 17-летнего подростка и беспорядков,... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T11:22
2023-07-08T12:38
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Жители разных городов Франции выйдут на марши против полицейского насилия на фоне недавнего убийства правоохранителями 17-летнего подростка и беспорядков, прокатившихся по всей стране, пишет газета Point. &quot;Марши граждан&quot;, отмеченные скорбью и гневом, против полицейского насилия объявлены в субботу во многих городах&quot;, — говорится в сообщении.По информации издания, в целом может состояться около 30 манифестаций от Лилля до Марселя и от Нанта до Страсбурга. К проведению маршей призвали 90 профсоюзов, организаций и левых партий, осуждающих политику дискриминации населения пригородов. Так, в пригороде Лиона пройдет марш в поддержку правосудия. Еще одна акция планировалась в департаменте Валь д'Уаз. Ее должна была возглавить Асса Траоре, брат которой, чернокожий Адам Траоре, скончался в 2016 году, когда его везли в отделение полиции после стычки с правоохранителями. Но власти запретили этот марш, после чего его перенесли на площадь Республики в Париже. По сообщениям телеканала Franceinfo, столичная префектура полиции также запретила демонстрацию. Массовые беспорядки вспыхнули во Франции после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.За неделю участники беспорядков подожгли более 12 тысяч автомобилей, около 500 зданий мэрий, отделений полиции и других органов власти, разграбили более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них — несовершеннолетние.
https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html
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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во французских городах пройдут марши против полицейского насилия

Point: марши против полицейского насилия ожидаются в субботу во многих городах Франции

© AP Photo / Lewis JolyУчастники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости. Жители разных городов Франции выйдут на марши против полицейского насилия на фоне недавнего убийства правоохранителями 17-летнего подростка и беспорядков, прокатившихся по всей стране, пишет газета Point.
«

"Марши граждан", отмеченные скорбью и гневом, против полицейского насилия объявлены в субботу во многих городах", — говорится в сообщении.

По информации издания, в целом может состояться около 30 манифестаций от Лилля до Марселя и от Нанта до Страсбурга.
К проведению маршей призвали 90 профсоюзов, организаций и левых партий, осуждающих политику дискриминации населения пригородов. Так, в пригороде Лиона пройдет марш в поддержку правосудия.
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Еще одна акция планировалась в департаменте Валь д'Уаз. Ее должна была возглавить Асса Траоре, брат которой, чернокожий Адам Траоре, скончался в 2016 году, когда его везли в отделение полиции после стычки с правоохранителями. Но власти запретили этот марш, после чего его перенесли на площадь Республики в Париже. По сообщениям телеканала Franceinfo, столичная префектура полиции также запретила демонстрацию.
Массовые беспорядки вспыхнули во Франции после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования.
За неделю участники беспорядков подожгли более 12 тысяч автомобилей, около 500 зданий мэрий, отделений полиции и других органов власти, разграбили более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных. Задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них — несовершеннолетние.
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