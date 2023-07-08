https://ria.ru/20230708/fotovystavka-1882999911.html

В Ярославской области открылась фотовыставка "Жена героя"

В Ярославской области открылась фотовыставка "Жена героя" - РИА Новости, 08.07.2023

В Ярославской области открылась фотовыставка "Жена героя"

В День семьи, любви и верности в Ярославле состоялось открытие фотовыставки "Жена героя", в экспозиции - галерея портретов жен участников специальной военной... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T18:12

2023-07-08T18:12

2023-07-08T19:53

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл - РИА Новости. В День семьи, любви и верности в Ярославле состоялось открытие фотовыставки "Жена героя", в экспозиции - галерея портретов жен участников специальной военной операции из Ярославской области, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что выставка, подготовленная при поддержке правительства региона, разместилась в Центре патриотического воспитания. На церемонии открытия присутствовали 60 жен героев и члены их семей. Выставку посетил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Это не просто портреты – это фотоистории целых семей, рассказывающие о героизме мужчин, за спинами которых крепкий тыл – поддержка их женщин и детей. И каждая такая история – про любовь и верность. Мы гордимся нашими ребятами и их семьями и готовы оказать всю возможную помощь", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Евраев подчеркнул, что правительство региона регулярно выделяет средства на покупку необходимых вещей участникам спецоперации, отправляет гуманитарную помощь. "Ввели льготы для семей, освободив от платы за детский сад и питание в школах. Родители получают социальное обслуживание на дому и в стационарах. Начали реабилитацию демобилизованных ветеранов спецоперации на базе санатория в регионе. Будем и в дальнейшем откликаться на все запросы наших военнослужащих, помогать их семьям, пока они защищают суверенитет России", - сообщил глава региона. По данным областного правительства, с момента старта фотопроекта "Жена героя" в течение двух недель организаторы получили более 80 заявок от жительниц региона и провели пять съемочных дней в Ярославле и Рыбинске. По мнению автора идеи проекта Екатерины Колотовкиной, такой активный отклик от семей участников спецоперации можно объяснить тем, что "всем нам сейчас требуются поддержка и единство", отмечает областное правительство.

https://ria.ru/20230706/dorogi-1882676984.html

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ярославская область, ярославль, михаил евраев, рыбинск