https://ria.ru/20230708/feyerverki-1883018940.html
Во Франции запретят продажу фейерверков в День взятия Бастилии
Во Франции запретят продажу фейерверков в День взятия Бастилии - РИА Новости, 08.07.2023
Во Франции запретят продажу фейерверков в День взятия Бастилии
Премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью пообещала масштабные меры безопасности на 13 и 14 июля в связи с празднованием Дня взятия Бастилии, в том числе РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T21:15
2023-07-08T21:15
2023-07-08T21:15
в мире
франция
нантер
элизабет борн
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью пообещала масштабные меры безопасности на 13 и 14 июля в связи с празднованием Дня взятия Бастилии, в том числе запрет на продажу фейерверков, после недавней волны насилия в стране из-за убийства подростка полицией в городе Нантер. "Будут приняты масштабные меры для защиты французов в эти два дня, требующие особого внимания. Кстати, в указе, который будет опубликован в официальном вестнике в воскресенье, я только что поставила подпись под запретом продажи, ношения и транспортировки фейерверков по этому случаю. Только профессионалы, которые будут организовывать фейерверки в коммунах, смогут их покупать", - заявила премьер в интервью газете Parisien. День взятия Бастилии, главный национальный праздник Франции, отмечается 14 июля и традиционно сопровождается масштабными мероприятиями по всей стране. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html
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в мире, франция, нантер, элизабет борн, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Нантер, Элизабет Борн, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции запретят продажу фейерверков в День взятия Бастилии
Во Франции запретят продажу фейерверков накануне и в День взятия Бастилии из-за протестов
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью
пообещала масштабные меры безопасности на 13 и 14 июля в связи с празднованием Дня взятия Бастилии, в том числе запрет на продажу фейерверков, после недавней волны насилия в стране из-за убийства подростка полицией в городе Нантер.
"Будут приняты масштабные меры для защиты французов в эти два дня, требующие особого внимания. Кстати, в указе, который будет опубликован в официальном вестнике в воскресенье, я только что поставила подпись под запретом продажи, ношения и транспортировки фейерверков по этому случаю. Только профессионалы, которые будут организовывать фейерверки в коммунах, смогут их покупать", - заявила премьер в интервью газете Parisien.
День взятия Бастилии, главный национальный праздник Франции, отмечается 14 июля и традиционно сопровождается масштабными мероприятиями по всей стране.
Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.
Это не апокалипсис и не конец света. Это просто Франция