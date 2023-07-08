https://ria.ru/20230708/feyerverki-1883018940.html

Во Франции запретят продажу фейерверков в День взятия Бастилии

Во Франции запретят продажу фейерверков в День взятия Бастилии - РИА Новости, 08.07.2023

Во Франции запретят продажу фейерверков в День взятия Бастилии

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью пообещала масштабные меры безопасности на 13 и 14 июля в связи с празднованием Дня взятия Бастилии, в том числе РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T21:15

2023-07-08T21:15

2023-07-08T21:15

в мире

франция

нантер

элизабет борн

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью пообещала масштабные меры безопасности на 13 и 14 июля в связи с празднованием Дня взятия Бастилии, в том числе запрет на продажу фейерверков, после недавней волны насилия в стране из-за убийства подростка полицией в городе Нантер. "Будут приняты масштабные меры для защиты французов в эти два дня, требующие особого внимания. Кстати, в указе, который будет опубликован в официальном вестнике в воскресенье, я только что поставила подпись под запретом продажи, ношения и транспортировки фейерверков по этому случаю. Только профессионалы, которые будут организовывать фейерверки в коммунах, смогут их покупать", - заявила премьер в интервью газете Parisien. День взятия Бастилии, главный национальный праздник Франции, отмечается 14 июля и традиционно сопровождается масштабными мероприятиями по всей стране. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html

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в мире, франция, нантер, элизабет борн, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере