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Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале в Тбилиси

Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале в Тбилиси - РИА Новости, 08.07.2023

Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале в Тбилиси

В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на озере Лиси, где должно было состояться проведение фестиваля "Неделя прайда", трансляцию ведут... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T15:45

2023-07-08T15:45

2023-07-08T19:09

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ТБИЛИСИ, 8 июл — РИА Новости. В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на озере Лиси, где должно было состояться проведение фестиваля "Неделя прайда", трансляцию ведут грузинские телекомпании. "Правоохранители не смогли защитить территорию", — сообщила выступающая организатором НПО "Тбилиси прайд", добавив, что им пришлось покинуть территорию проведения мероприятия.По данным местных СМИ, противники ЛГБТ разрушили укрепленную сцену и сценическое оборудование, а также сожгли часть инвентаря. Прорвав кордон полицейских, они также попытались встретиться с членами "Тбилиси прайда", но тех уже не было на месте. Как заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, силовики эвакуировали организаторов и участников фестиваля.

https://ria.ru/20230621/lgbt-1879624382.html

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в мире, тбилиси, грузия