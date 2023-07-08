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Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале в Тбилиси
Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале в Тбилиси - РИА Новости, 08.07.2023
Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале в Тбилиси
В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на озере Лиси, где должно было состояться проведение фестиваля "Неделя прайда", трансляцию ведут... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:45
2023-07-08T15:45
2023-07-08T19:09
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ТБИЛИСИ, 8 июл — РИА Новости. В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на озере Лиси, где должно было состояться проведение фестиваля "Неделя прайда", трансляцию ведут грузинские телекомпании. "Правоохранители не смогли защитить территорию", — сообщила выступающая организатором НПО "Тбилиси прайд", добавив, что им пришлось покинуть территорию проведения мероприятия.По данным местных СМИ, противники ЛГБТ разрушили укрепленную сцену и сценическое оборудование, а также сожгли часть инвентаря. Прорвав кордон полицейских, они также попытались встретиться с членами "Тбилиси прайда", но тех уже не было на месте. Как заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, силовики эвакуировали организаторов и участников фестиваля.
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в мире, тбилиси, грузия
Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале в Тбилиси
В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон и сорвали фестиваль "Неделя прайда"
ТБИЛИСИ, 8 июл — РИА Новости. В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на озере Лиси, где должно было состояться проведение фестиваля "Неделя прайда", трансляцию ведут грузинские телекомпании.
«
"Правоохранители не смогли защитить территорию", — сообщила выступающая организатором НПО "Тбилиси прайд", добавив, что им пришлось покинуть территорию проведения мероприятия.
По данным местных СМИ, противники ЛГБТ разрушили укрепленную сцену и сценическое оборудование, а также сожгли часть инвентаря. Прорвав кордон полицейских, они также попытались встретиться с членами "Тбилиси прайда", но тех уже не было на месте.
Как заявил замглавы МВД Грузии
Александр Дарахвелидзе, силовики эвакуировали организаторов и участников фестиваля.
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