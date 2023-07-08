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Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале в Тбилиси - РИА Новости, 08.07.2023
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15:45 08.07.2023 (обновлено: 19:09 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/festival-1882981005.html
Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале в Тбилиси
Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале в Тбилиси - РИА Новости, 08.07.2023
Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале в Тбилиси
В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на озере Лиси, где должно было состояться проведение фестиваля "Неделя прайда", трансляцию ведут... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T15:45
2023-07-08T19:09
в мире
тбилиси
грузия
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ТБИЛИСИ, 8 июл — РИА Новости. В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на озере Лиси, где должно было состояться проведение фестиваля "Неделя прайда", трансляцию ведут грузинские телекомпании. &quot;Правоохранители не смогли защитить территорию&quot;, — сообщила выступающая организатором НПО &quot;Тбилиси прайд&quot;, добавив, что им пришлось покинуть территорию проведения мероприятия.По данным местных СМИ, противники ЛГБТ разрушили укрепленную сцену и сценическое оборудование, а также сожгли часть инвентаря. Прорвав кордон полицейских, они также попытались встретиться с членами "Тбилиси прайда", но тех уже не было на месте. Как заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, силовики эвакуировали организаторов и участников фестиваля.
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в мире, тбилиси, грузия
В мире, Тбилиси, Грузия
Противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале в Тбилиси

В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон и сорвали фестиваль "Неделя прайда"

© Sputnik / STRINGERПротивники фестиваля Tbilisi Pride в Тбилиси
Противники фестиваля Tbilisi Pride в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© Sputnik / STRINGER
Противники фестиваля Tbilisi Pride в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 июл — РИА Новости. В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на озере Лиси, где должно было состояться проведение фестиваля "Неделя прайда", трансляцию ведут грузинские телекомпании.
«

"Правоохранители не смогли защитить территорию", — сообщила выступающая организатором НПО "Тбилиси прайд", добавив, что им пришлось покинуть территорию проведения мероприятия.

По данным местных СМИ, противники ЛГБТ разрушили укрепленную сцену и сценическое оборудование, а также сожгли часть инвентаря. Прорвав кордон полицейских, они также попытались встретиться с членами "Тбилиси прайда", но тех уже не было на месте.
Как заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, силовики эвакуировали организаторов и участников фестиваля.
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