https://ria.ru/20230708/energosistema-1883017549.html

Минэнерго Украины заявило о повреждении половины инфраструктуры

Минэнерго Украины заявило о повреждении половины инфраструктуры - РИА Новости, 08.07.2023

Минэнерго Украины заявило о повреждении половины инфраструктуры

На Украине 271 энергообъект получил различные повреждения из-за ракетных атак, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко в эфире национального... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T20:53

2023-07-08T20:53

2023-07-08T22:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы рф

герман галущенко

владимир путин

укрэнерго

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На Украине 271 энергообъект получил различные повреждения из-за ракетных атак, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко в эфире национального телемарафона."Верифицировано 271 попадание разного рода. Есть объекты, которые, к сожалению, уничтожены полностью, которые не подлежат восстановлению", — сказал он.По словам министра, половина всей энергосистемы страны получила повреждения.В конце июня компания "Укрэнерго" сообщила о снижении объема доступных мощностей, необходимых для стабильного обеспечения потребностей жителей. Уточняется, что это связано с проведением ремонтных работ.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230525/ukraina-1874196526.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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в мире, украина, вооруженные силы рф, герман галущенко, владимир путин, укрэнерго