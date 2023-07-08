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Минэнерго Украины заявило о повреждении половины инфраструктуры - РИА Новости, 08.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:53 08.07.2023 (обновлено: 22:56 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/energosistema-1883017549.html
Минэнерго Украины заявило о повреждении половины инфраструктуры
Минэнерго Украины заявило о повреждении половины инфраструктуры - РИА Новости, 08.07.2023
Минэнерго Украины заявило о повреждении половины инфраструктуры
На Украине 271 энергообъект получил различные повреждения из-за ракетных атак, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко в эфире национального... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T20:53
2023-07-08T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
герман галущенко
владимир путин
укрэнерго
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На Украине 271 энергообъект получил различные повреждения из-за ракетных атак, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко в эфире национального телемарафона."Верифицировано 271 попадание разного рода. Есть объекты, которые, к сожалению, уничтожены полностью, которые не подлежат восстановлению", — сказал он.По словам министра, половина всей энергосистемы страны получила повреждения.В конце июня компания "Укрэнерго" сообщила о снижении объема доступных мощностей, необходимых для стабильного обеспечения потребностей жителей. Уточняется, что это связано с проведением ремонтных работ.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874196526.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф, герман галущенко, владимир путин, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Герман Галущенко, Владимир Путин, Укрэнерго
Минэнерго Украины заявило о повреждении половины инфраструктуры

Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о 271 попадании по энергетическим объектам страны

© AP Photo / Andrew Kravchenko Киев
 Киев - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На Украине 271 энергообъект получил различные повреждения из-за ракетных атак, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.
"Верифицировано 271 попадание разного рода. Есть объекты, которые, к сожалению, уничтожены полностью, которые не подлежат восстановлению", — сказал он.
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Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы РФГерман ГалущенкоВладимир ПутинУкрэнерго
 
 
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