https://ria.ru/20230708/dzhabarov-1882913253.html

После кассетного оружия США могут дать Киеву ядерное, предположил сенатор

После кассетного оружия США могут дать Киеву ядерное, предположил сенатор - РИА Новости, 08.07.2023

После кассетного оружия США могут дать Киеву ядерное, предположил сенатор

Американцы переступают черту поставкой Украине кассетных боеприпасов, следующим могут поставить и атомное оружие, заявил РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T00:23

2023-07-08T00:23

2023-07-08T01:26

украина

россия

сша

владимир джабаров

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Американцы переступают черту поставкой Украине кассетных боеприпасов, следующим могут поставить и атомное оружие, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. В пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы. "Я думаю, что американцы, конечно, уже переступают черту. А дальше что будет? Следующее уже будет атомное оружие? Сначала обедненный уран, потом уже настоящее. То есть уже идут до конца. Но они не понимают, именно американцы, что идти напролом (в ситуации с) Россией - это бесполезно", - сказал сенатор. Джабаров отметил, что Россия будет "уничтожать каналы поставки".Он также предположил, что России самой стоит "показать нашу силу реальную". "Может быть, провести какое-то испытание на каком-то необитаемом острове, там, в Тихом океане, чтобы показать им там, что такое наше современное оружие", - отметил он.

https://ria.ru/20230708/postavki-1882915035.html

https://ria.ru/20230708/postavki-1882913035.html

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украина, россия, сша, владимир джабаров