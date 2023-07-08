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После кассетного оружия США могут дать Киеву ядерное, предположил сенатор - РИА Новости, 08.07.2023
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00:23 08.07.2023 (обновлено: 01:26 08.07.2023)
https://ria.ru/20230708/dzhabarov-1882913253.html
После кассетного оружия США могут дать Киеву ядерное, предположил сенатор
После кассетного оружия США могут дать Киеву ядерное, предположил сенатор - РИА Новости, 08.07.2023
После кассетного оружия США могут дать Киеву ядерное, предположил сенатор
Американцы переступают черту поставкой Украине кассетных боеприпасов, следующим могут поставить и атомное оружие, заявил РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T00:23
2023-07-08T01:26
украина
россия
сша
владимир джабаров
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Американцы переступают черту поставкой Украине кассетных боеприпасов, следующим могут поставить и атомное оружие, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. В пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы. "Я думаю, что американцы, конечно, уже переступают черту. А дальше что будет? Следующее уже будет атомное оружие? Сначала обедненный уран, потом уже настоящее. То есть уже идут до конца. Но они не понимают, именно американцы, что идти напролом (в ситуации с) Россией - это бесполезно", - сказал сенатор. Джабаров отметил, что Россия будет "уничтожать каналы поставки".Он также предположил, что России самой стоит "показать нашу силу реальную". "Может быть, провести какое-то испытание на каком-то необитаемом острове, там, в Тихом океане, чтобы показать им там, что такое наше современное оружие", - отметил он.
https://ria.ru/20230708/postavki-1882915035.html
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украина, россия, сша, владимир джабаров
Украина, Россия, США, Владимир Джабаров
После кассетного оружия США могут дать Киеву ядерное, предположил сенатор

Сенатор Джабаров: после кассетного оружия США могут поставить Украине ядерное

© РИА Новости / Александр НатрускинСенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Сенатор Владимир Джабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Американцы переступают черту поставкой Украине кассетных боеприпасов, следующим могут поставить и атомное оружие, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
В пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Экс-аналитик разведки США назвал поставки кассетных бомб Киеву лицемерием
Вчера, 00:55
"Я думаю, что американцы, конечно, уже переступают черту. А дальше что будет? Следующее уже будет атомное оружие? Сначала обедненный уран, потом уже настоящее. То есть уже идут до конца. Но они не понимают, именно американцы, что идти напролом (в ситуации с) Россией - это бесполезно", - сказал сенатор.
Джабаров отметил, что Россия будет "уничтожать каналы поставки".

Он также предположил, что России самой стоит "показать нашу силу реальную". "Может быть, провести какое-то испытание на каком-то необитаемом острове, там, в Тихом океане, чтобы показать им там, что такое наше современное оружие", - отметил он.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Слуцкий назвал поставки США кассетных боеприпасов Украине путем к геноциду
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