https://ria.ru/20230708/doverie-1883025767.html

Во Франции выросло доверие к полиции, показал опрос

Во Франции выросло доверие к полиции, показал опрос - РИА Новости, 08.07.2023

Во Франции выросло доверие к полиции, показал опрос

Доверие французов к полиции выросло с февраля, несмотря на скандал в связи с убийством полицейским подростка в городе Нантер в июне, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T22:48

2023-07-08T22:48

2023-07-08T22:48

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Доверие французов к полиции выросло с февраля, несмотря на скандал в связи с убийством полицейским подростка в городе Нантер в июне, свидетельствуют результаты опроса, проведенные компанией OpinionWay для газеты Parisien. Согласно результатам исследования, 73% респондентов ответили, что доверяют полиции: 46% заявили, что "очень доверяют", а 27% - "скорее доверяют". "(Этот показатель - ред.) даже выше на четыре пункта, чем в феврале, когда уже была критика в адрес полицейского контроля на демонстрациях из-за пенсионной реформы", - цитирует газета слова заместителя генерального директора OpinionWay Фредерика Мишо. Кроме того, по результатам опроса, 59% французов считают, что для решения проблем в пригородах властям следует применять скорее "твердый" подход, нежели "диалог", который выбрали 25%. Основными проблемами для Франции участники опросов назвали, среди прочего, покупательную способность (61% респондентов), безопасность (49%), социальную защиту (42%), окружающую среду (38%), иммиграцию (36%). При этом для безопасности и иммиграции показатели значительно выросли с февраля (на 10 и 8 пунктов соответственно). По словам Мишо, такой рост показывает, что последние события "были замечены и ударили по общественному мнению". Опрос проводился онлайн 5 и 6 июля по репрезентативной выборке из 1 011 человек среди французов старше 18 лет. Данные о погрешности не приводятся. Во вторник, 27 июня, полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по сообщениям силовиков, отказался выполнять их требования. В течение недели в ряде городов Франции вспыхивали беспорядки. По информации МВД, по всей стране молодежь подожгла более 12 тысяч автомобилей, а также около 500 мэрий, отделения полиции и других органов власти. Было задержано более четырех тысяч человек, значительная часть из них - несовершеннолетние. По данным минэкономики, было разграблено более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и 436 табачных.

https://ria.ru/20230706/frantsiya-1882469054.html

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере