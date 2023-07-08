https://ria.ru/20230708/chudaki-1882791399.html

В Лондоне полиция задержала звезду "Чудаков" за прыжок с Тауэрского моста

В Лондоне полиция задержала звезду "Чудаков" за прыжок с Тауэрского моста - РИА Новости, 08.07.2023

В Лондоне полиция задержала звезду "Чудаков" за прыжок с Тауэрского моста

Звезда шоу "Чудаки", 49-летний актер Стив-О прыгнул с раскрытым зонтом с Тауэрского моста в Лондоне. После трюка он был задержан полицией, сообщает TMZ. РИА Новости, 08.07.2023

2023-07-08T04:23

2023-07-08T04:23

2023-07-08T04:23

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Звезда шоу "Чудаки", 49-летний актер Стив-О прыгнул с раскрытым зонтом с Тауэрского моста в Лондоне. После трюка он был задержан полицией, сообщает TMZ. Шоумен нарядился в символику британского флага и футболку с надписью I love London. Затем встал ногами на перила мост и спрыгнул в реку Темзу.Стива оперативно задержали офицеры. Отмечается, что актер провел полдня в полицейской машине, где с ним провели разъяснительную беседу. Ведь его поступок мог спровоцировать гибель других людей. Стив рассказал, что больше всего его огорчило не задержание, а состояние Темзы. Он заявил, что река очень грязная, и теперь переживает, что в его новую татуировку могла попасть инфекция. Трюк с мостом стал не первым для Стива во время поездки в Лондон. Он также спрыгнул с крыши знаменитого лондонского двухэтажного автобуса. Актер отметил, что приземление на асфальт было более неприятным, чем погружение в реку.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, лондон, новости шоу-бизнеса