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В Лондоне полиция задержала звезду "Чудаков" за прыжок с Тауэрского моста - РИА Новости, 08.07.2023
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Шоубиз
 
04:23 08.07.2023
https://ria.ru/20230708/chudaki-1882791399.html
В Лондоне полиция задержала звезду "Чудаков" за прыжок с Тауэрского моста
В Лондоне полиция задержала звезду "Чудаков" за прыжок с Тауэрского моста - РИА Новости, 08.07.2023
В Лондоне полиция задержала звезду "Чудаков" за прыжок с Тауэрского моста
Звезда шоу "Чудаки", 49-летний актер Стив-О прыгнул с раскрытым зонтом с Тауэрского моста в Лондоне. После трюка он был задержан полицией, сообщает TMZ. РИА Новости, 08.07.2023
2023-07-08T04:23
2023-07-08T04:23
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Звезда шоу "Чудаки", 49-летний актер Стив-О прыгнул с раскрытым зонтом с Тауэрского моста в Лондоне. После трюка он был задержан полицией, сообщает TMZ. Шоумен нарядился в символику британского флага и футболку с надписью I love London. Затем встал ногами на перила мост и спрыгнул в реку Темзу.Стива оперативно задержали офицеры. Отмечается, что актер провел полдня в полицейской машине, где с ним провели разъяснительную беседу. Ведь его поступок мог спровоцировать гибель других людей. Стив рассказал, что больше всего его огорчило не задержание, а состояние Темзы. Он заявил, что река очень грязная, и теперь переживает, что в его новую татуировку могла попасть инфекция. Трюк с мостом стал не первым для Стива во время поездки в Лондон. Он также спрыгнул с крыши знаменитого лондонского двухэтажного автобуса. Актер отметил, что приземление на асфальт было более неприятным, чем погружение в реку.
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знаменитости, лондон, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Знаменитости, Лондон, Новости шоу-бизнеса
В Лондоне полиция задержала звезду "Чудаков" за прыжок с Тауэрского моста

Актера Стива-О задержала полиция в Лондоне за прыжок с зонтом с Тауэрского моста

© AP Photo / Chris PizzelloАмериканский актер Стив-О
Американский актер Стив-О - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Звезда шоу "Чудаки", 49-летний актер Стив-О прыгнул с раскрытым зонтом с Тауэрского моста в Лондоне. После трюка он был задержан полицией, сообщает TMZ.
Актер Стив-О прыгнул с Тауэрского моста в Лондоне. Кадр видео
Актер Стив-О прыгнул с Тауэрского моста в Лондоне. Кадр видео
Актер Стив-О прыгнул с Тауэрского моста в Лондоне. Кадр видео
Шоумен нарядился в символику британского флага и футболку с надписью I love London. Затем встал ногами на перила мост и спрыгнул в реку Темзу.
Стива оперативно задержали офицеры.
Отмечается, что актер провел полдня в полицейской машине, где с ним провели разъяснительную беседу. Ведь его поступок мог спровоцировать гибель других людей.
Стив рассказал, что больше всего его огорчило не задержание, а состояние Темзы. Он заявил, что река очень грязная, и теперь переживает, что в его новую татуировку могла попасть инфекция.
Трюк с мостом стал не первым для Стива во время поездки в Лондон. Он также спрыгнул с крыши знаменитого лондонского двухэтажного автобуса. Актер отметил, что приземление на асфальт было более неприятным, чем погружение в реку.
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